Las aseguradoras activan un dispositivo especial de atención por las intensas lluvias en Andalucía

Ante las intensas precipitaciones que afectan a diferentes provincias de Andalucía, las aseguradoras han activado un dispositivo especial de atención para sus asegurados con el fin de agilizar los estragos de la borrasca 'Leonardo'.

En concreto, Mapfre ha activado el teléfono de atención especial 900 101 012 y ha enviado notificaciones de aviso a todos sus asegurados en Andalucía, a través de la app de Mapfre, para advertirles de los posibles riesgos. La propia app permite la apertura inmediata del siniestro.

Asimismo, "las oficinas de la aseguradora en la región, así como gestores de los centros de atención telefónica y del Área de Clientes web (en www.mapfre.es) cuentan con información actualizada acerca de cómo asesorar a los clientes en estas situaciones para agilizar los trámites que estos deban realizar, bien ante Mapfre o bien ante el Consorcio de Compensación de Seguros", ha detallado en un comunicado.

Por su parte, Mutua Madrileña ha habilitado un teléfono específico de comunicación preferente 91 503 64 15 para que los asegurados puedan recibir orientación inmediata sobre los pasos a seguir en caso de sufrir daños en sus viviendas a causa de las lluvias.

A través de este canal, Mutua Madrileña informará sobre los trámites necesarios para la gestión de incidencias relacionadas con daños por agua, filtraciones, inundaciones y otros efectos asociados a las lluvias previstas en la región.

Occident

En esta línea, Occidente ha reforzado la prevención y la información a sus clientes y ha recordado que "durante el mes de enero se enviaron más de 112.000 alertas meteorológicas, con mayor concentración en provincias como Alicante y Girona, entre otras".

Los clientes de Occident, que recibieron alertas meteorológicas ante la previsión del temporal, disponen de atención telefónica para trasladar sus consultas y comunicar siniestros derivados del episodio: 900 110 200

Asimismo, cuentan con el asesoramiento personalizado de su mediador, que prestará ayuda en todas las gestiones relacionadas con el impacto causado por este fenómeno meteorológico.

Además, Occident ha reforzado la red de peritos para valorar y evaluar los daños y, en las zonas de difícil acceso, también se ofrece la posibilidad de realizar la peritación a distancia, más conocida como videoperitación.

Cabe recordar que en España, el Consorcio de Compensación de Seguros da cobertura a los riesgos extraordinarios derivados de fenómenos de la naturaleza, como inundaciones o riadas.