Mapfre lanza un seguro para cubrir compromisos económicos básicos

Mapfre ha lanzado un seguro de vida riesgo individual diseñado para hacer frente a compromisos económicos básicos, evitando que las obligaciones recaigan sobre avalistas o familiares, según ha informado este martes.

El seguro, denominado V150, tiene una prima de 150 euros al año que se puede abonar de manera semestral o anual y está diseñado para personas de entre 18 y 67 años.

También incluye cobertura de fallecimiento por cualquier causa e invalidez absoluta permanente.

Si el asegurado fallece durante la vigencia de la póliza o queda incapacitado de forma absoluta y permanente, se abonará el capital asegurado, que se ajusta en base a la edad del cliente.

La compañía ha explicado que el capital asegurado para una persona de 18 años superaría los 71.000 euros y va decreciendo a medida que la edad del asegurado es mayor.