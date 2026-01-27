El seguro español se fortalece en Insurance Europe con Nicolás Oriol al frente de un comité

Nicolás Oriol, nuevo presidente del comité digital de Insurance Europe, y Ricard Ribas, nuevo vicepresidente del comité de seguros generales de la federación europea de seguros.

El sector asegurador español ha ganado presencia en Insurance Europe después de que se haya nombrado a Nicolás Oriol Hoyos como presidente del comité digital de la federación europea de seguros, según ha informado la patronal del seguro en un comunicado.

La patronal española explica que este comité digital es de nueva creación y abordará los principales retos del sector en materia de digitalización, datos, inteligencia artificial e innovación tecnológica. Desde esta presidencia, el seguro español tendrá un "papel destacado" en la definición de prioridades y posiciones comunes ante las instituciones europeas, resalta Unespa.

Oriol Hoyos es actualmente jefe de datos y analítica avanzada en el Grupo Mutua Madrileña y miembro de su comité de dirección. Cuenta con experiencia en transformación digital, analítica avanzada e inteligencia artificial, tanto en el sector asegurador como en el financiero y tecnológico, y con experiencia internacional.

Se trata de la primera vez que el mercado asegurador español asume la presidencia de un comité de Insurance Europe. Hasta ahora, la industria española del seguro había ocupado distintas vicepresidencias.

Junto a este nombramiento, Ricard Ribas Alins ha sido designado vicepresidente del comité de seguros generales de la federación europea. Ribas es el máximo responsable de operaciones de Allianz Seguros e integrante de su comité de dirección.

Su responsabilidad en el grupo asegurador abarca las áreas de siniestros, servicios al cliente y operaciones de negocio, dirección de operaciones, etc. En el comité de Insurance Europe toma el relevo de Miguel Pérez Jaime, que también provenía de Allianz Seguros y que recientemente ha dejado sus puestos directivos en la compañía.

Unespa recuerda que, en paralelo, otros profesionales españoles continúan desempeñando funciones de responsabilidad en distintos órganos de Insurance Europe. Pablo Pernía, de VidaCaixa, se mantiene como vicepresidente del comité de conductas de mercado; Felipe Navarro, de Mapfre, como vicepresidente del comité de Vida y Pensiones; Carlos Rami, también de Mapfre, como vicepresidente del Grupo de Trabajo Prudencial --anteriormente grupo de trabajo sobre Solvencia II--; y Anna Vidal, de CaixaBank, como vicepresidenta del grupo de trabajo de reporte corporativo, inversiones y finanzas sostenibles.

Asimismo, la patronal española recuerda que su presidenta, Mirenchu del Valle, es miembro del comité ejecutivo de Insurance Europe, así como de su comité de nombramientos y presupuestario.