José Manuel González, ex CEO de Howden Broking, se incorpora al bróker de seguros Quantum Infinite

El bróker de seguros Quantum Infinite ha informado de la incorporación del presidente de Cesur (Asociación de empresarios del sur de España) y anteriormente CEO Mundial de Howden Broking Group, José Manuel González, como inversor estratégico especializado en el sector financiero-asegurador que opera en USA, LATAM y Europa.

José Manuel González ha explicado que "el proyecto de Quantum tiene muy buena materia prima con un talento que sabe convertir la especialización en una ventaja defendible frente a una saturación de ofertas generalistas".

Y ha añadido que "conozco al equipo y son serios y tienen un plan muy claro. Son capaces de transformar el conocimiento en relación a través de sus servicios personalizados. Es precisamente ese círculo virtuoso que conjuga talento, especialización y servicio el que me ha atraído a este proyecto".

Bosco Parias (socio de la firma) ha afirmado que "nuestro modelo de negocio boutique se sale de la estructura estándar del sector y se basa en un equipo compacto e hiperespecializado. Esta filosofía se alinea plenamente con el cambio de paradigma que están experimentando las empresas de servicios profesionales: menos estructura, mayores márgenes y un mayor foco en el cliente".