El seguro activará la cobertura para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, pero el Consorcio no asumirá los daños

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe en Adamuz (Córdoba) este domingo por la tarde ha dejado 40 muertos. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, el sector asegurador ha comenzado a explicar cómo funcionará la cobertura para las víctimas y sus familias.

La presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, ha subrayado que "el seguro acompaña a todos los viajeros en el transporte en España porque al comprar el billete ya estás comprando un seguro y se activará ese seguro porque todas las empresas aseguran también sus responsabilidades".

Esta explicación busca trasladar un mensaje de protección a los afectados y a sus familias, recordando que existen pólizas específicamente vinculadas al billete de transporte.

El seguro obligatorio de viaje existe en España desde 1929 y se rige por un Real Decreto de 1989, debe acompañar a todos los viajes en transporte público colectivo que se produzcan, tanto urbanos como interurbanos. Tiene por finalidad indemnizar a los viajeros o los beneficiarios del viajero, cuando sufran daños corporales en accidentes que tengan en un medio de transporte público colectivo de personas.

Del Valle ha matizado, no obstante, que "estamos hablando de un accidente que no es extraordinario en el sentido de compensación de seguros, estamos hablando de riesgos que no son cubiertos por el consorcio", en referencia al Consorcio de Compensación de Seguros, organismo público que entra en juego solo ante determinados riesgos extraordinarios.

AIG y Everest

En este caso, serán las aseguradoras privadas de las compañías ferroviarias y las pólizas asociadas a los viajeros las que asuman las indemnizaciones y coberturas correspondientes.

En el caso de Iryo, es AIG la aseguradora encargada de responder a través de este seguro obligatorio, mientras que en el de Renfe es Everest.

En relación con la responsabilidad civil derivada del siniestro, Mirenchu del Valle ha señalado que "los seguros de responsabilidad civil tienen una ejecución más difícil porque debe determinarse la responsabilidad del accidente y eso está en manos de los tribunales".

Este tipo de cobertura se activará una vez que se aclare quién o quiénes son responsables del descarrilamiento y en qué grado, lo que condicionará la cuantía de las indemnizaciones.