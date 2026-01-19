El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta.

Muere John de Zulueta a los 78 años, consejero de Línea Directa y expresidente del Círculo de Empresarios

Ha sido miembro del Consejo de Administración de la compañía desde 2015.

Línea Directa ha comunicado la muerte de su consejero independiente John de Zulueta Greenebaum a los 78 años. Este ha sido miembro del Consejo de Administración de la compañía desde 2015.

También fue presidente del Círculo de Empresarios de 2018 a 2021. A partir de la salida a bolsa de la compañía en 2021, ha estado al mando de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo hasta el mes de abril de 2025.

"Su experiencia y conocimiento en el ámbito empresarial han sido un valor fundamental para la compañía y su dedicación y visión fueron clave en nuestro camino", señala la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Zulueta fue miembro del Consejo de Administración de Bankinter durante 14 años (2001-2015), presidente de USP Hospitales (2010-2012), consejero delegado del Grupo Sanitas (1991-2005) y presidente de la misma compañía (2005-2009).

Anteriormente, ejerció altos cargos directivos en Cadbury Schweppes Group y en PepsiCo.