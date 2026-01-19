Muere John de Zulueta a los 78 años, consejero de Línea Directa y expresidente del Círculo de Empresarios

Línea Directa ha comunicado la muerte de su consejero independiente John de Zulueta Greenebaum a los 78 años. Este ha sido miembro del Consejo de Administración de la compañía desde 2015.

También fue presidente del Círculo de Empresarios de 2018 a 2021. A partir de la salida a bolsa de la compañía en 2021, ha estado al mando de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo hasta el mes de abril de 2025.

"Su experiencia y conocimiento en el ámbito empresarial han sido un valor fundamental para la compañía y su dedicación y visión fueron clave en nuestro camino", señala la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Zulueta fue miembro del Consejo de Administración de Bankinter durante 14 años (2001-2015), presidente de USP Hospitales (2010-2012), consejero delegado del Grupo Sanitas (1991-2005) y presidente de la misma compañía (2005-2009).

Anteriormente, ejerció altos cargos directivos en Cadbury Schweppes Group y en PepsiCo.