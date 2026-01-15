Mapfre lanza un seguro de vida para el colectivo senior

Mapfre ha lanzado un seguro de vida riesgo individual específico para el colectivo senior cuya principal característica es que no tiene edad de salida, de tal manera que la cobertura puede mantenerse todo el tiempo que se desee, incluso hasta el momento del fallecimiento.

La compañía ha detallado en un comunicado que el producto está pensado para personas de entre 55 y 77 años y se denomina Confianza Vida Senior.

Además de la cobertura por fallecimiento por cualquier causa, que cobrarían los beneficiarios del seguro, incluye también servicios asistenciales pensados para este colectivo.

Entre estos servicios, Mapfre destaca el servicio gratuito de ayuda a domicilio en caso de convalecencia posthospitalaria para el cuidado y la higiene personal o acompañamiento al hospital y ayuda para las tareas del hogar, como la limpieza o la preparación de la comida.

Asimismo, incluye otros servicios como apoyo psicológico; servicios de telemedicina durante 24 horas todos los días del año; o servicios tecnológicos, como la asistencia en compras online.

Confianza Vida Senior puede contratarse por 50 euros al mes. El pago puede hacerse mensual, trimestral, semestral o anualmente y la prima es constante durante toda la vigencia del seguro. La duración de la póliza es anual y una vez vencida, se renueva automáticamente siempre que el cliente lo desee.