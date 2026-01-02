BBVA Allianz alcanza los 57 millones en primas de seguros de pymes hasta noviembre de 2025, un 40% más

BBVA Allianz alcanzó los 57 millones de euros en primas emitidas en seguros de pymes hasta noviembre, un 39,9% más respecto al acumulado de los once primeros meses de 2024, según ha informado este viernes.

En concreto, el crecimiento ha sido generalizado en la mayoría de las líneas de negocio, aunque destacan los seguros multirriesgo, que aumentaron un 58,5% en primas emitidas, hasta alcanzar los 28,2 millones de euros.

Asimismo, los seguros de responsabilidad civil también registran un incremento del 39%.

En paralelo, BBVA señala que el número total de nuevas pólizas contratadas por pymes también evolucionó de forma "muy positiva", por encima del 25%.

Las contrataciones de los seguros de responsabilidad civil crecieron más de un 37% mientras que los seguros multirriesgos aumentaron cerca del 20%.

La entidad cree que este comportamiento responde a una "mayor sensibilidad" de las pymes ante los riesgos propios de su actividad diaria.