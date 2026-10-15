La UCAM, la universidad de los olímpicos españoles, un ejemplo mundial: incorpora a Luis de la Fuente como doctor

El marchador Miguel Ángel López destaca la importancia de la formación académica que ofrece la UCAM para facilitar la transición de los deportistas al mundo laboral.

Atletas de la talla de Miguel Ángel López, Mireia Belmonte, Saúl Craviotto o María Pérez han cursado sus estudios universitarios en las aulas de esta institución.

La universidad es pionera desde 2012 en un modelo de carrera dual junto al COE, que permite a deportistas de élite compaginar los estudios con sus carreras profesionales.

La UCAM inviste como Doctor Honoris Causa al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, sumándose a otras figuras deportivas como Vicente del Bosque.

Miguel Ángel López con la marcha que lleva -nunca mejor dicho- en las aulas de la UCAM está a punto de acumular más títulos universitarios que medallas como uno de los mejores atletas de nuestro país.

"Ha cambiado el paradigma de que el deportista tenía que dejar los estudios para centrarse en su carrera deportiva", reflexiona Miguel Ángel López (Murcia, 1988) en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Prueba de ello es que el atleta murciano primero cursó el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), después se sacó el Máster en Alto Rendimiento Deportivo y este curso se ha matriculado en el Máster de Educación Física y Salud.

Todo ello, sin bajar ni una milésima en su rendimiento, como así lo demuestra la medalla de plata que se colgó, con 38 años, en el Europeo de Birmingham en maratón marcha (42,197 km).

Cada uno de esos títulos lo ha cursado en la UCAM, la que bien podría conocerse como la universidad de los olímpicos, a la vista de que por sus aulas han pasado Mireia Belmonte, campeona olímpica de natación y estudiante del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas; el piragüista Saúl Craviotto, cuatro medallas olímpicas (dos de oro, una de plata y una de bronce) y Máster en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas.

El atleta Miguel Ángel López, graduado en el Máster en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM, junto a la campeona olímpica Carolina Marín, madrina de una de las ceremonias de graduación que tuvo lugar el pasado mes de julio. UCAM

María Pérez, campeona olímpica de marcha atlética y alumna del Grado en Educación; Mariano García, graduado en CAFD (campeón del mundo de atletismo en 1.500 y 800 metros en pista cubierta); Antonio Peñalver, doctor en Ciencias del Deporte (plata olímpica en decatlón en las Olimpiadas de Barcelona‘92). Lola Riera, internacional olímpica con la selección española de hockey hierba, culminó en 2026 sus estudios de Medicina.

Y así un largo etcétera. Ese listado es fruto de la alianza de la Universidad Católica de San Antonio con el Comité Olímpico Español para poner en marcha un modelo de carrera dual, que permite a deportistas de élite y olímpicos compatibilizar sus entrenamientos con los estudios universitarios.

La UCAM y el deporte van de la mano y este jueves lo volverá a demostrar, a partir de las 11:30 horas, invistiendo como Doctor Honoris Causa al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, vigente campeón del mundo con España.

El seleccionador Luis de la Fuente mostrando la Copa del Mundo que ganó con España en el último Mundial. Selección Española de Fútbol

Pregunta.– ¿Qué le parece la distinción que su universidad le concederá a Luis de la Fuente?

Miguel Ángel López.– Hay valores en común entre la UCAM y la Selección Española. Como dice el seleccionador, en muchas ocasiones, esta selección comparte valores con cualquier deportista o con cualquier persona en su trabajo, como la constancia, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el juego limpio, tener humildad, honradez y ser generoso.

Además, Luis de la Fuente ha dicho que es un hombre de fe y en la UCAM hay mucho de eso, de forma que ambos comulgan con esos valores católicos.

El nombramiento del seleccionador nacional coincidirá con la apertura del curso académico y la celebración del 30 aniversario de la fundación de esta universidad privada que se levanta en el Monasterio de Los Jerónimos.

Doctores honoris causa

Luis de la Fuente se sumará al Claustro de Honoris Causa de la UCAM, en el ámbito del deporte, junto a otras figuras como Vicente del Bosque, el seleccionador que consiguió la primera estrella para la Selección Española en el Mundial de Sudáfrica, otro crack del deporte convertido en uno más de esta comunidad educativa de la que forma parte el atleta Miguel Ángel López.

"La labor de la UCAM con los deportistas es impresionante porque ha sido pionera en la carrera dual: un sistema muy beneficioso que permite compaginar estudios y deporte, una tarea que no es sencilla cuando tienes que entrenar y competir al máximo nivel", según subraya el marchador Miguel Ángel López.

Saúl Craviotto y Mireia Belmonte con el Monasterio de Los Jerónimos de fondo. UCAM

Pregunta.– ¿En qué se diferencia ese sistema dual de otras universidades?

Miguel Ángel López.– Tiene un modelo a seguir por otras universidades. Ojalá esto se hiciera en toda España. La UCAM te da flexibilidad académica para tener tutorías personalizadas para no perder el hilo en las clases si te matriculas en un grado que dura cuatro años. Un deportista de élite no puede seguir el ritmo de un alumno convencional y en la UCAM te permiten adaptar el calendario deportivo y las competiciones con los exámenes.

Como deportista te ponen un tutor deportivo que está sujeto a este plan y que te guía en todo el proceso. Este modelo te permite acceder a una formación académica que el día de mañana te facilita la transición del deporte profesional al mundo laboral, para que no sea tan traumática, al estar preparado y formado cuando llegue el momento.

Esta universidad apostó por los deportistas olímpicos porque su sistema dual es un referente. Nuestras especialidades deportivas no son como el fútbol con un nivel de ingresos que te permite vivir de eso cuando acabas tu carrera deportiva. Hay que tener un medio de vida digno tras el deporte.

Mendoza y el modelo anglosajón

La reflexión del marchador murciano, dos veces campeón de Europa, uno del Mundo y con cuatro Juegos Olímpicos a sus espaldas, viene avalada por los datos que la Universidad Católica de San Antonio aporta a este diario y cuyo germen se sitúa en el año 2012, cuando el difunto José Luis Mendoza, fundador de la UCAM, impulsó un modelo inspirado en las universidades anglosajonas, con un sistema de tutorización y becas para deportistas de élite que tuvo el respaldo de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

De hecho, el marchador Juanma Molina, doctor en Ciencias del Deporte, fue uno de los primeros deportistas olímpicos apoyados por la UCAM.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y el difunto José Luis Mendoza, fundador y presidente de la UCAM. Cedida

"Los Juegos de Río de Janeiro 2016 supusieron uno de los primeros grandes hitos internacionales de esta apuesta. Más de 60 deportistas vinculados a la UCAM participaron en aquella cita, en la que obtuvieron 15 medallas y 9 diplomas olímpicos, además de 9 medallas y 3 diplomas paralímpicos", subraya una fuente de esta universidad privada.

"Fue una actuación que situó a la Universidad entre las instituciones académicas con mejores resultados deportivos del mundo, gracias a figuras como Mireia Belmonte, Carolina Marín, Ruth Beitia, Saúl Craviotto, Marcus Cooper o el atleta paralímpico Gerard Descarrega".

Ese protagonismo tuvo continuidad en las Olimpiadas de Tokio donde la UCAM contó con 80 representantes entre deportistas olímpicos y paralímpicos, técnicos y médicos, con un balance de 23 medallistas y 31 diplomas olímpicos y paralímpicos. En París 2024, el balance global ascendió a 15 medallistas y 33 con diploma.

"El éxito de este modelo no se mide únicamente en medallas. Su principal aportación es ofrecer a los deportistas una formación que les permita desarrollar una profesión y preparar su futuro más allá de la competición", tal y como concluyen desde la institución docente.

Alguno de los deportistas titulados en la UCAM no han roto su vínculo con las aulas y ahora son profesores: Juanma Molina y Antonio Peñalver ejercen la docencia en la Facultad de Deporte; Luci Pascua, subcampeona olímpica de baloncesto en Río 2016, forma parte del profesorado del Grado en Psicología, y David Cal, ganador de cinco medallas olímpicas en piragüismo, trabaja en el Servicio de Deportes de la UCAM.

El piragüista Saúl Craviotto, estudiante de la UCAM, mostrando su medalla de bronce en K4 en los Juegos Olímpicos de París. UCAM

Pregunta.– ¿Usted ha pensado en su transición a la vida civil?

Miguel Ángel López.– No me voy a retirar el año que viene, pero sí que es cierto que mi retirada está más cerca. Estoy orgulloso de haber podido sacar adelante mis estudios con muchos esfuerzo porque con cierta edad también cuesta más. No sé lo que me deparará el futuro, pero con esta formación voy a estar más preparado para ese momento.

Estudié la carrera de Ciencias Físicas y del Deporte porque la docencia es algo que me gustaría. También me atrae el alto rendimiento porque es lo que he hecho toda mi vida y el campo de la investigación me llama la atención porque en 2025, en el Máster de Alto Rendimiento, tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM.

Ser entrenador no es la primera opción que me planteo cuando me retire porque me gustaría desconectar un poco, para no estar metido otra vez en la vorágine de viajar y pasar tanto tiempo fuera porque me gustaría estar más con mi familia.

Algo lógico si se tiene en cuenta que el atleta es padre de un niño, de 5 años, y su mujer tendrá un bebé dentro de un mes. De hecho, la familia es la prioridad actual de Miguel Ángel López que se encuentra de pretemporada y que no piensa en la retirada hasta los 40, para cumplir sus dos siguientes retos: participar en 2027 en el Campeonato del Mundo de Pekín y en 2028 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

El atleta Miguel Ángel López. UCAM

Pregunta.– ¿Cómo lleva la pretemporada?

Miguel Ángel López.– Estoy empezando poco a poco. Me mantengo en 160 kilómetros a la semana, unos 25 al día.

La constancia y la perseverancia son claves para que este marchador mantenga intacta su "mentalidad de lucha" y su "pasión por el deporte" que le han llevado a conquistar una medalla de plata en el Mundial de Moscú (2013); una medalla de oro en el Mundial de Pekín (2015); una medalla de oro en el Europeo de Zúrich (2014); una medalla de oro en el Europeo de Múnich (2022) y una medalla de plata en el Europeo de Birmingham (2026).

Pregunta.– ¿Qué objetivos se marca para 2027?

Miguel Ángel López.– Mi preparación va enfocada a llegar bien al Mundial de Pekín porque, probablemente, será mi último mundial y me hace especial ilusión. A principios de 2027, tenemos campeonatos de España donde buscaré hacer una buena marca. También intentaré hacer la media maratón que es la distancia que será olímpica en Los Ángeles y tendré que jugar esa baza para llegar a esos juegos.

De forma que seguirá entrenando, a diario, sin descuidar sus estudios en el Máster de Educación Física y Salud. "Ahora tengo la oportunidad de seguir estudiando en la UCAM y lo aprovecho porque complementa toda mi formación". "Creo que cualquier ayuda es poca para los deportistas olímpicos, ahora estamos mejor que antes, pero hay que facilitar todo lo posible la transición tras el deporte".