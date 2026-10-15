Miles de profesores protestan en "la huelga política" planteada contra Ayuso para mejorar la educación pública

La jornada matutina dejó momentos de tensión y cargas policiales en la Universidad Complutense que se saldaron con cinco detenidos y dos agentes heridos.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso y la Consejería de Educación tildan la huelga de "política y electoralista", asegurando que plantea exigencias "inalcanzables" que no se piden en otras comunidades.

Existe una fuerte discrepancia en el seguimiento del paro: los sindicatos lo elevan al 70% de los profesores, mientras que el Ejecutivo regional sitúa la participación en el 44,6%.

Miles de docentes y estudiantes se manifestaron en Madrid en la primera jornada de huelga indefinida en la educación pública no universitaria para exigir mejores condiciones laborales y más recursos.

La olla a presión de la educación pública en la Comunidad de Madrid ha estallado. 25.000 manifestantes, según la Delegación del Gobierno, se han concentrado durante la tarde y la noche de este miércoles en las inmediaciones de Atocha, en el corazón de la capital, en el marco de "la huelga política" convocada contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

La huelga indefinida de educación, en este sentido, ha sido apoyada por el 44,6% de los profesores de la Comunidad de Madrid, según explican desde el Ejecutivo regional, y por el 70% de los docentes, de acuerdo con las cifras que manejan los sindicatos.

Bajo consignas, himnos y cánticos como "los profes luchando también están enseñando", los docentes madrileños han empezado la huelga en la que piden "más recursos y mejores condiciones laborales, 600 euros más al mes, bajada de ratios, frenar la segregación educativa o eliminar la burocracia".

Estas exigencias, a juicio de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, son "inalcanzables". Ha criticado que sólo "se las piden a Madrid y no al Ministerio ni a otra comunidad autónoma" pese a que ha sido la autonomía "con los mejores resultados en PISA".

Es más, durante su comparecencia de este miércoles, la titular de Educación no ha dudado en calificar la huelga como "política y electoralista". A su juicio, los convocantes no tienen "ninguna vocación de negociar ni de mejorar".

Amenazaron a los madrileños con el “No habrá paz en las calles de Madrid”. Con la complicidad del Gobierno, hoy comienza la primera huelga política que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo. Si no quieren paz: ¿qué buscan? https://t.co/4thaPoyehs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 14, 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escribió en su cuenta de X que la autonomía se encuentra ante "la primera huelga política que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo".

"Una lucha de clases"

Los manifestantes, por su parte, han planteado la huelga como "una lucha de clases". "Es el único camino", han advertido desde el kilómetro 0 de Madrid. Era sólo mediodía.

Momentos antes de la manifestación matutina de Sol, los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid habían levantado piquetes informativos en las facultades del campus, mientras que algunos profesores cortaban de manera intermitente el Paseo de la Castellana.

La tensión, sin embargo, fue creciendo en la UCM y la Policía arremetió contra las estudiantes por "rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía", según informó en un primer momento la Delegación del Gobierno. Un hecho que se saldó con dos agentes heridos leves y con cinco jóvenes detenidos.

Horas después, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció que ha solicitado una investigación urgente para tomar medidas ante lo que considera son unas imágenes "muy graves" que evidencian una posible actuación desproporcionada contra los manifestantes.

Las cargas policiales en la UCM durante la mañana de este miércoles. EP

La UCM también ha condenado los hechos y Jesús Escribano, de CCOO Universidades, tachó de "vergonzosa" la actuación policial.

Zarzalejo, por su parte, puso la tilde en las agresiones sufridas por los dos agentes y por un vigilante de seguridad que se encontraba en la DAT Norte, en San Sebastián de los Reyes.

Aun así, los estudiantes durante la tarde convirtieron la manifestación en una oda al insulto. Para reivindicar sus derechos han recurrido a cánticos como "Ayuso, Almeida, idos a la mierda".

El polvorín, por tanto, ha sido total durante la primera jornada de las protestas convocadas en la Comunidad de Madrid.

El inicio de la protesta

La jornada se desarrolló en la Puerta del Sol de manera pacífica. Allí se escuchaba la consigna de "los profes luchando también están enseñando". Sonaba entre pancartas que reclamaban más recursos para atender a la diversidad y cánticos en defensa de una educación pública y de calidad.

Pasadas las 11:30, comenzaron a reunirse los primeros grupos de profesores y estudiantes, entre turistas curiosos que miraban a un lado las tiendas de campaña y al otro las diferentes banderas de todos los colores que se fueron congregando en Sol.

La concentración estaba convocada a las 12:00, pero la primera jornada de huelga indefinida de la educación pública no universitaria madrileña había arrancado horas antes, con una intervención policial en la Complutense.

Varios manifestantes en Sol, durante la mañana de este miércoles. F.V.

"No podemos hacer las paces, esto es lucha de clases" o "La lucha será obrera o no será" se escuchaban cantar a gritos y confundían por momentos a quienes no tenían mayor información acerca de qué manifestación se trataba y estaban de manera ocasional en el centro madrileño.

La petición de "más recursos para atender a la diversidad" también se diluía con la colecta para la causa palestina y los mensajes sobre la vivienda en la acampada surgida a raíz del desahucio de Maricarmen. Todo tuvo cabida en el mismo sitio.

La estación de Sol permaneció cerrada durante aproximadamente una hora ante el riesgo de aglomeraciones y reabrió cuando los manifestantes comenzaron a dispersarse.

Las voces

Leticia, portavoz de la plataforma Educación Especial es Digna, reclamó menos alumnos por aula y más profesionales para atender unas necesidades que, según señaló, se han vuelto más complejas: "No damos abasto", al referirse a las ratios y los recursos que tienen disponibles.

La falta de personal, señala, no solo es en el ámbito docente: "Faltan administrativos, fisioterapeutas, técnicos e integradores sociales, además de profesores de educación física y música".

También la portavoz pidió más inversión para que los centros sean accesibles para todos los que estudian y trabajan en ellos: "Necesitamos que sean entornos muy accesibles, no solamente para el alumnado, sino también para el profesorado", señaló. Recordó que también hay docentes con diversidad funcional.

Leticia puso el foco, además, en la atención a alumnos con necesidades de salud mental y conductas complejas. Reclamó que se reconociera la especial dificultad del trabajo en estos centros para todos sus profesionales, no solo para los profesores.

Un grupo de manifestantes, en Madrid, durante la tarde de este miércoles. F.V.

También pidió una equiparación salarial con otras comunidades y un reconocimiento de la peligrosidad de determinadas situaciones que afrontan en su día a día.

Por último, entre los profesionales que echó en falta mencionó a los terapeutas ocupacionales, para trabajar la integración sensorial y ayudar al alumnado a regular su conducta y sus emociones: subrayó que "algunas situaciones pueden provocar lesiones y que el personal se ve sobrepasado", aunque no atribuyó esas conductas a una intención de hacer daño, sino a dificultades de control para cuya atención reclamó a otros profesionales.

La tarde en Atocha

Pasadas las 17:00, varios grupos de docentes se agruparon a escasos pasos de la estatua de Murillo , en el Paseo de Recoletos y donde a las 17:45 estaba prevista la convocatoria vespertina.

Otros lemas aparecieron en los carteles de los manifestantes como "Cuando todo sea privado, seremos privados de todo" o "Mi aula tiene aforo de festival" daban cuenta del malestar que enfrenta al sector de la educación madrileña con el Gobierno regional.

Los manifestantes en las inmediaciones de Atocha. F.V.

Docentes, sindicatos y estudiantes marcharon por Recoletos hasta llegar a Sol sin registrarse incidentes hasta las 20:00 que entraba la cabecera al kilómetro 0. Al cierre de esta edición la manifestación ha transcurrido de manera pacífica.

Las próximas movilizaciones

La huelga indefinida corresponde a la educación pública no universitaria. Las seis universidades públicas madrileñas, por su parte, tienen previstas jornadas de paro los días 4 y 5 de noviembre, aunque esta primera jornada ya contó con la adhesión de la UCM y la URJC.

Para este jueves están previstos piquetes a las 8:00, una cadena humana ante la Consejería de Educación a las 12:00 y asambleas de zona y mesas informativas por la tarde.

El viernes 16 se anuncian piquetes a las 8:00, una asamblea abierta en el Retiro a las 12:00 y otra manifestación de Atocha a Sol a las 18:00.