Huelga educativa en Madrid, en directo | Última hora de los cinco detenidos, cargas policiales, cortes de tráfico y reacciones

La jornada de protestas ha arrancado con cinco detenidos por atentado contra la autoridad, según informan a EFE fuentes policiales.

La Delegación del Gobierno ha indicado que la actuación se ha desarrollado tras el intento de los estudiantes de "rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía". Además, dos agentes que han resultado lesionados leves.

Por otro lado, los accesos a la estación Sol de la red de Metro y de Cercanías de Madrid han cerrado al público a mediodía de este miércoles a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por riesgo de aglomeraciones en esta zona.