Huelga educativa en Madrid, en directo | Última hora de los cinco detenidos, cargas policiales, cortes de tráfico y reacciones
Las manifestaciones han empezado este miércoles desde la Universidad Complutense con una carga policial contra algunos alumnos.
Cinco detenidos por "ataques a la policía", cargas de los agentes en la UCM y la Castellana con cortes por la huelga educativa.
La jornada de protestas ha arrancado con cinco detenidos por atentado contra la autoridad, según informan a EFE fuentes policiales.
La Delegación del Gobierno ha indicado que la actuación se ha desarrollado tras el intento de los estudiantes de "rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía". Además, dos agentes que han resultado lesionados leves.
Por otro lado, los accesos a la estación Sol de la red de Metro y de Cercanías de Madrid han cerrado al público a mediodía de este miércoles a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por riesgo de aglomeraciones en esta zona.
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El delegado del Gobierno exige una "investigación de urgencia" sobre las cargas en la Universidad Complutense
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que ha solicitado al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid una "investigación de urgencia" sobre las cargas policiales llevadas a cabo la mañana de este miércoles en Ciudad Universitaria en el marco de la manifestación por la Educación Pública en el primer día de huelga.
"Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos; por ello he pedido al jefe superior de la Policía Nacional una investigación de urgencia sobre esta actuación y la adopción de medidas inmediatas que sean pertinentes", ha manifestado Martín en declaraciones en RNE.
El delegado ha recalcado que "igual que no se debe tolerar ninguna agresión a policías", la respuesta de los agentes en este tipo de situaciones "siempre debe ser proporcionada", algo que, aparentemente, "no se corresponde con las imágenes" de las cargas y que, por tanto, será "objeto de investigación".
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La marcha sube desde Sol por la calle Alcalá para terminar con una concentración a las puertas de la consejería
Los manifestantes por la educación pública de la Comunidad de Madrid en una huelga indefinida este miércoles han comenzado a subir desde la Puerta del Sol por la calle Alcalá en dirección hacia la Consejería de Educación de la región, ubicada en el número 32 de la avenida.
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Cierra la estación de Sol ante el riesgo de aglomeraciones
Los accesos a la estación Sol de la red de Metro y de Cercanías de Madrid han cerrado al público a mediodía de este miércoles a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por riesgo de aglomeraciones en esta zona.
Desde el pasado 26 de septiembre está instalada una acampada reivindicativa por la vivienda y este miércoles se han congregado también manifestantes por la huelga educativa.
En concreto, las entradas a la céntrica estación ubicada en la Puerta del Sol estarán cerradas, aunque se podrá realizar transbordos entre las líneas C-3 y C-4 de Cercanías, que prestarán su servicio habitual, según informa en redes sociales.
En el caso de la red de Metro, pese al cierre de la estación, se garantizará la correspondencia de viajeros en las tres líneas que pasan por ella, las líneas 1, 2 y 3 del suburbano, ha indicado en un mensaje en la red social X.
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Alumnos y profesores se han concentrado en Sol bajo cánticos de "La lucha será obrera o no será" por una "educación pública y de calidad"
Bajo el lema "No podemos hacer las paces, esto es lucha de clases" o "La lucha será obrera o no será", dio comienzo pasadas las 11.30 horas la manifestación de alumnos y profesores no universitarios en el kilómetro 0 de Madrid.
Concentración que lleva extendiéndose durante la mañana, coincidiendo con la acampada por la vivienda, que ya suma casi 20 días en la Puerta del Sol a raíz del desahucio de Maricarmen.
Los cánticos de "Aquí están los antifascistas" dieron paso a las diferentes agrupaciones de profesores, escuelas infantiles que este miércoles comienzan el primer día de huelga indefinida… La "educación pública y de calidad" es uno de los reclamos de la convocatoria.
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Cinco detenidos por "ataques a la policía" y cargas de los agentes en la UCM
La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha arrancado este miércoles con una carga policial contra estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la Universidad Complutense de Madrid, además de cinco detenidos por atentado contra la autoridad, según informan fuentes policiales.
Delegación del Gobierno ha indicado que la actuación se ha desarrollado tras el intento de los estudiantes de "rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía", con dos agentes que han resultado lesionados leves.
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Huelga educativa Madrid | Cortes de tráfico
A primera hora de la mañana las educadoras infantiles han cortado el Paseo de la Castellana, a la altura de Rubén Darío, como parte de las acciones de la huelga indefinida de la educación pública madrileña y para recordar que llevan más de seis meses de huelga "sin marco de negociación a la vista".