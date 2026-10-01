Juan García, el joven murciano que ha ganado un bronce en las 'Olimpiadas de la FP': España consigue otras cinco medallas

La delegación española ha superado resultados de ediciones anteriores, mejorando su palmarés respecto a Lyon 2024 y la edición de 2022.

El certamen ha reunido a 1.400 jóvenes de más de 80 países y la delegación española ha logrado el decimoquinto puesto en la clasificación general.

España ha conseguido otras cinco medallas de excelencia en diferentes categorías, destacando el alto nivel de la delegación nacional.

Juan García Ortiz, estudiante murciano, ha ganado la medalla de bronce en Tecnología de la Moda en las Olimpiadas de Formación Profesional WorldSkills 2026 celebradas en Shanghái, China.

El estudiante murciano Juan García Ortiz ha logrado un hito histórico para España al alzarse con la medalla de bronce durante la competición internacional WorldSkills 2026 celebrada en esta última semana.

Este certamen mundial, conocido habitualmente como las Olimpiadas de la Formación Profesional, se ha oficiado en la ciudad de Shanghái (China).

El joven murciano, que cursa sus estudios en el IES Bartolomé Pérez Casas de Murcia, ha demostrado un gran talento. Su éxito ha llegado al conseguir subirse al podio en la siempre exigente modalidad de Tecnología de la Moda, un área muy disputada.

Esta categoría específica es considerada como una de las modalidades más competitivas de todo el certamen internacional. De hecho, el alumno del instituto murciano tuvo que superar a sus rivales en una prueba donde participaron 31 jóvenes.

El esfuerzo de este talento nacional cobra aún más valor si se tiene en cuenta las inmensas magnitudes del evento. La edición de este año ha logrado reunir a unos 1.400 jóvenes procedentes de más de 80 países.

Todos ellos han medido sus capacidades bajo el inspirador lema oficial titulado Master Skills, Change Your Future, es decir, Domina tus habilidades, cambia tu futuro.

Juan, sin embargo, no ha estado solo en la competición. El estudiante de Murcia ha formado parte de una delegación nacional muy bien preparada. En total, han participado 34 competidores españoles, acompañados por 31 coordinadores y cuatro jefes.

La delegación española en los WorldSkills 2026. Cedida

Pese a ello, su desempeño ha sido clave para impulsar a la delegación de España a una marca histórica. Gracias a su gran puntuación y a la del resto, nuestro país ha ocupado el decimoquinto lugar en puntuación total.

La delegación de China ha ocupado el primer lugar. El país anfitrión ha logrado liderar la clasificación general presentando a más de 64 participantes.

Cinco medallas más

Además del éxito logrado por Juan, el palmarés de la delegación española se ha completado con cinco medallas de excelencia.

Ángela Font Ochagavía, del CIFP Juniper Serra de Pollença en Mallorca, ha brillado con luz propia. La joven balear ha conseguido una meritoria medalla de excelencia en la modalidad de Cocina.

Por su parte, Laura Daniela Puerto Osorio, del CIFP Virgen de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, ha triunfado también.

Ha conseguido otra medalla de excelencia al destacar en Servicio de Restaurante y Bar.

El talento catalán ha estado representado por Max Martínez Altimira.

El alumno del Instituto Carles Vallbona de Barcelona ha ganado en la rama de Administración de Sistemas en Red.

Desde Galicia, Héctor Sánchez Bellón, estudiante del CIFP Politécnico de Santiago de Compostela, ha sumado la cuarta medalla.

Su enorme pericia técnica le valió el preciado galardón de excelencia compitiendo en la especialidad de Tecnología del Automóvil.

Finalmente, Eric Ballester Barreda, alumno de la Fundación Flors de Villareal, ha conseguido cerrar este histórico concurso.

El joven valenciano ha logrado su distinción internacional compitiendo al máximo nivel dentro del sector de Instalaciones Eléctricas.

Este resultado nacional mejora los datos registrados durante las pasadas ediciones del WorldSkills.

En la pasada competición de Lyon, en 2024, la delegación obtuvo tres medallas de excelencia. Aquellos tres metales se consiguieron en las áreas de Instalaciones Eléctricas, Cocina y la disciplina de Escaparatismo.

En 2022 se logró un bronce y tres medallas más de excelencia.