La Universidad CEU San Pablo recibe el Premio a la Excelencia Educativa Zairi International Award en Dubái

El programa forma parte de los Blended Intensive Programmes de Erasmus+, combinando actividades virtuales y presenciales, y ya fue finalista de los QS Reimagine Education Awards 2025.

La iniciativa, nacida en 2021, ha creado una red de más de 170 profesionales de 15 países e involucrado a más de 400 estudiantes y 47 docentes.

El premio reconoce el proyecto internacional 'Worldwide Career Opportunities in Pharmacy, Biotechnology and Nutrition through Mentorship', en colaboración con universidades de Francia e Italia.

La Universidad CEU San Pablo ha recibido el Zairi International Award for Excellence in Higher Education 2026 en la categoría Disruptive Education.

La Universidad CEU San Pablo ha sido galardonada con el Zairi International Award for Excellence in Higher Education 2026, en la categoría Disruptive Education, por su proyecto internacional Worldwide Career Opportunities in Pharmacy, Biotechnology and Nutrition through Mentorship, desarrollado por la Facultad de Farmacia en colaboración con la Université Paris-Saclay, en Francia, y la Università degli Studi di Torino, en Italia.

El premio ha sido anunciado este 29 de septiembre en Dubái, durante la ceremonia de apertura de la séptima edición del MENA Higher Education Leadership Forum (MENA-HELF), según ha informado la institución educativa.

Los Zairi International Awards for Excellence in Higher Education distinguen a instituciones de educación superior por iniciativas innovadoras y transformadoras.

La categoría Disruptive Education reconoce específicamente proyectos capaces de replantear los modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje y de ofrecer nuevas respuestas a las necesidades de los estudiantes en un entorno internacional en constante evolución.

Desde 2021

La iniciativa premiada nació en 2021 con el objetivo de ampliar la visión profesional de los estudiantes de Farmacia, Biotecnología y Nutrición mediante el contacto directo con expertos y profesionales de distintos países.

Desde entonces, ha generado una red internacional de más de 170 profesionales vinculados a 171 instituciones de 15 países y ha involucrado a más de 400 estudiantes y 47 docentes.

El galardón es un reconocimiento al equipo de 17 profesores de la Facultad, liderado por Carmen Pérez, Paola Otero, Carolina Hurtado, Rocío de la Iglesia y Fernanda Rey-Stolle, que han colaborado con sus socios franceses e italianos, con el apoyo del Vicerrectorado de Internacionalización.

El programa se ha consolidado además dentro de los Blended Intensive Programmes (BIP) de Erasmus+, combinando trabajo virtual internacional y actividades presenciales y favoreciendo la creación de comunidades de aprendizaje que trascienden las fronteras de cada universidad.

Su carácter innovador ya había sido reconocido internacionalmente al ser seleccionado como finalista de los QS Reimagine Education Awards 2025, por su impacto y su potencial de transferencia a otros contextos universitarios.