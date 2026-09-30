El catedrático Ricardo Mairal, rector de la UNED, convoca elecciones al rectorado tras ocho años al frente

El nuevo curso incluye cinco nuevas titulaciones, entre ellas el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial y varios dobles grados.

El curso pasado, la UNED superó las 10.000 matrículas de estudiantes con discapacidad y refuerza su modelo semipresencial en 61 centros asociados.

La UNED inaugura el curso 2026-2027 con la previsión de aumentar en más de 20.000 las nuevas plazas y en un 46% la oferta académica.

Ricardo Mairal, rector de la UNED y catedrático de Filologías extranjeras, convoca elecciones al rectorado tras ocho años en el cargo.

El rector de la UNED, el catedrático de Filologías extranjeras y sus lingüísticas Ricardo Mairal, ha anunciado la convocatoria de elecciones al rectorado de esta universidad tras presidir su última apertura de curso académico y después de ocho años en el cargo.

La UNED ha inaugurado este martes el curso universitario 2026-2027 en el marco del Plan de Financiación 2026-2029 con la previsión de aumentar en más de 20.000 las nuevas plazas y en un 46 % la oferta académica.

Mairal ha anunciado que hoy se publica la convocatoria de elecciones al Rectorado: "Comienza así para nuestra universidad un nuevo tiempo; y para mí, el momento de despedirme de una responsabilidad que ha marcado profundamente mi vida", ha señalado.

El rector ha reivindicado la universidad como "cantera de ciudadanía, garante de la dignidad humana y oxígeno para la democracia" y ha destacado la capacidad del modelo semipresencial de la UNED y de sus 61 centros asociados en España para afrontar desafíos como los que plantea la inteligencia artificial generativa en la educación superior.

Mairal ha puesto en valor que el curso pasado se hayan superado las 10.000 matrículas de estudiantes con discapacidad.

Durante el acto, el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, también ha reivindicado el papel de la UNED como una "institución esencial para garantizar el acceso a la educación superior en nuestro país" y ha destacado que durante la última década la matrícula de las universidades públicas ha aumentado globalmente un 3 %, frente al 120 % de las privadas.

El nuevo curso de la UNED comienza con cinco nuevas titulaciones de grado y doble grado: el Grado en Filosofía, Política y Economía y el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, junto con los dobles grados en Matemáticas y Física, Economía y Matemáticas, y Psicología y Criminología.