España gasta 10.655 euros por cada estudiante desde Primaria hasta la universidad, un 11% menos que la media de la OCDE

El porcentaje de jóvenes sin título de secundaria se ha reducido al 25%, y la tasa de desempleo juvenil con estudios universitarios baja al 8%.

El 71,5% de los docentes españoles valora positivamente sus condiciones laborales y el 54,2% aprueba su salario.

El gasto público español por alumno es inferior al promedio internacional en todas las etapas educativas, especialmente en la Educación Terciaria.

España gasta 10.655 euros por estudiante desde Primaria a universidad, un 11% menos que la media de la OCDE.

España gasta una media de 10.655 euros por cada estudiante de Primaria a la universidad, un 11% menos que la media de la OCDE. Así se desprende del informe Education at a Glance 2026 –Panorama de la educación 2026– publicado este martes por la citada organización.

Según los datos del informe al que ha accedido EL ESPAÑOL, "de media en la OCDE, el gasto por estudiante de educación Primaria a Terciaria fue de 13.601 USD (11.957 euros) en 2023, mientras que en España fue de 12.120 USD (10.655 euros)".

Se trata del último año con datos consolidados e implica que el gasto público en nuestro país estuvo un 11% por debajo que el promedio de los países con las economías más avanzadas.

Pese a ello, apunta el informe, "en la etapa educativa de la primera infancia, el gasto público por niño ha crecido significativamente entre 2015 y 2023 en muchos países de la OCDE. Lo mismo ocurrió en España, donde el gasto por niño de tres a cinco años en 2023 fue de 8.150 USD (7.165 euros) frente a los 6.301 USD (5.539 euros) de 2015".

El gasto por etapas

El informe, de hecho, desgrana cuánto ha gastado España por alumno de media en cada una de las etapas educativas desde la educación Primaria hasta la Terciaria (estudios universitarios o FP Superior).

Así, "en Educación Primaria, el gasto por estudiante fue de 10.534 USD (9.260 euros) en 2023 en España y de 12.893 USD (11.334 euros) de media en la OCDE. En la primera etapa de Educación Secundaria, fue de 12.599 USD (11.076 euros) en España y 14.291 USD (12.563 euros) de media en la OCDE".

En el nivel de la segunda etapa de Educación Secundaria, el gasto público por estudiante puede variar de forma significativa entre los programas generales y profesionales.

"En España, el gasto por estudiante es de 11.631 USD (10.224 euros) en los programas generales de la segunda etapa de Educación Secundaria y de 17.994 USD (15.818 euros) en programas profesionales de segunda etapa de Educación Secundaria, frente a la media de la OCDE de 12.421 USD (10.919 euros) en programas generales y de 13.901 USD (12.220 euros) en profesionales", explica el informe.

Por último, España suspende en cuanto a gasto público por cada estudiante de la Educación Terciaria. "Se encuentra entre los países en los que el gasto público representa un porcentaje menor del gasto total en comparación con la media de la OCDE", sostiene.

Así, de acuerdo con los datos publicados este martes, "el gasto público por estudiante fue de 12.904 USD (11.343 euros) en 2023, lo que corresponde al 61 % del gasto total en los niveles de grado y superiores. Frente a ello, el gasto público medio por estudiante en la OCDE fue de 16.405 USD (14.421 euros), lo que supone el 68 % del gasto total".

Profesorado y condiciones laborales

El informe de la OCDE, además, aborda en profundidad la situación del profesorado en nuestro país. Según los datos analizados, un 11,4 % de los docentes de la primera etapa de Educación Secundaria en España son profesionales de "segunda carrera".

Se trata de trabajadores que llegaron a las aulas tras dedicarse a otros sectores, una cifra superior al 8,4 % de media internacional.

Respecto a las horas de trabajo, los profesores a tiempo completo de Primaria, Secundaria y Formación Profesional afirman trabajar 38 horas semanales, frente a las 40,4 horas de los docentes de otros países.

Sin embargo, el tiempo de instrucción varía. Los maestros de Primaria imparten 828 horas lectivas al año, mientras que en la primera etapa de Secundaria la carga se reduce a 642.

En cuanto a satisfacción, los docentes españoles se muestran bastante más contentos que sus colegas internacionales. El 71,5 % valora positivamente sus condiciones de empleo.

Además, el 54,2 % aprueba su salario actual. Este dato es muy positivo comparado con el escaso 38,7 % de media global en la OCDE.

Aun así, la educación española se enfrenta al reto del rápido envejecimiento. El 23 % del profesorado de Secundaria tiene al menos 55 años, una proporción mayor que en otros sectores.

Esta situación convive con una aparente paradoja en las aulas. Entre los años 2015 y 2024, el número de profesores de Primaria creció un 9%, a pesar de que el alumnado se redujo un 5%.

Empleo y alumnado

El panorama educativo de España, según la OCDE, también refleja cambios en el mercado de trabajo y en el nivel formativo de los jóvenes españoles. En la última década, se ha registrado una mejora notable.

El porcentaje de jóvenes de 25 a 34 años sin título de la segunda etapa de Secundaria ha caído del 34% en 2015 al 25% en 2025.

Paralelamente, la educación universitaria se consolida. El 42% de los adultos españoles ya cuenta con una titulación Terciaria, en línea con el promedio global.

La Formación Profesional mantiene su estabilidad. El 10% de los adultos jóvenes tiene una titulación de nivel medio con orientación profesional.

Estos avances se traducen en mejores perspectivas. La tasa de desempleo entre jóvenes con educación universitaria se ha desplomado del 18% en 2015 al 8% en 2025.

También mejoran los datos de los ni-ni. Los jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan han pasado de representar un preocupante 23% a un 17% en 2025.

Pese a ello, la titulación alcanzada sigue marcando el sueldo. Quienes solo tienen estudios inferiores a la segunda etapa de Secundaria ganan un 31% menos que la media.

El informe advierte seriamente sobre el impacto del invierno demográfico. Se proyecta que el número de niños de entre cinco y 14 años en España caerá un 13 % hasta 2033.

Como aspecto positivo, España es claro líder en escolarización temprana. El 98% de los niños de entre tres y seis años asisten a clase.