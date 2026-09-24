Felipe VI inaugura el curso universitario alertando de la desinformación y pidiendo que la IA esté bajo control humano

Felipe VI recuerda la tradición de la discusión rigurosa y menciona el inicio universitario de su hija Leonor, comparando la experiencia con la de millones de estudiantes españoles.

Reivindica la importancia de la universidad para convertir información en conocimiento y criterio, y pide recursos, autonomía y colaboración internacional.

El Rey destaca la necesidad de que la inteligencia artificial esté bajo el control humano y de orientar su uso al bien común para evitar desigualdades.

Felipe VI inaugura el curso universitario 2026/2027 en la Universidad Politécnica de Cartagena alertando sobre los riesgos de la desinformación.

El rey Felipe VI ha alertado este jueves en Cartagena (Murcia) del riesgo que plantea la desinformación, ha defendido que la universidad debe enseñar a convertir "la información en conocimiento y criterio", y ha reclamado un uso de la inteligencia artificial vinculado al "control último de la inteligencia humana".

Felipe VI ha realizado estas declaraciones durante el acto de apertura del curso académico 2026/2027 de las universidades españolas, celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

La ceremonia se ha desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial con la asistencia de representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); el presidente de la Región, Fernando López Miras; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, entre otras autoridades.

En su discurso, el Rey ha señalado que la universidad tiene una responsabilidad especialmente relevante en un contexto marcado por el exceso de información y la proliferación de desinformación.

Ha advertido del riesgo de las "cámaras de eco": espacios que pueden reforzar las propias opiniones y dificultar el contacto con la diversidad y la discrepancia.

El Rey preside el acto solemne de apertura del Curso Universitario 2026/2027 en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), con el que se da inicio oficial al nuevo curso académico para más de dos millones de universitarios en toda España.



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Felipe VI ha reivindicado asimismo la discusión rigurosa como una herramienta esencial para el buen uso del conocimiento, y ha recordado la tradición de la "disputatio" de las primeras universidades europeas, basada en argumentos, objeciones y respuestas.

Respecto a la inteligencia artificial, ha destacado su capacidad para eliminar barreras, pero ha subrayado la necesidad de conocer sus posibilidades y límites y de orientar su utilización al bien común, para evitar que se convierta en un "catalizador de desigualdades".

Recursos e investigación

Felipe VI, además, ha defendido que las universidades necesitan recursos, confianza y autonomía para investigar, enseñar y pensar con libertad, así como una mayor interacción con las empresas y con otras realidades internacionales.

También ha aludido al comienzo este año de la vida universitaria "civil" de su hija, la princesa Leonor, y ha señalado que él y la Reina viven esta nueva etapa con la "mezcla de ilusión, orgullo e incertidumbre" en un contexto que ha comparado con el que afrontan las familias de los cerca de dos millones de estudiantes que cursan sus estudios en las universidades españolas.

En referencia a la ciudad de Cartagena, ha evocado la figura de Isaac Peral y su contribución a la innovación tecnológica para subrayar que el avance del conocimiento requiere trabajo, disciplina, investigación y capacidad para afrontar los fracasos.

Felipe VI ha concluido reivindicando una universidad abierta, capaz de formar profesionales y ciudadanos, y ha declarado oficialmente inaugurado el curso académico 2026/2027.