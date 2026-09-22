Salvador Illa plantea prohibir el uso de la IA en las escuelas catalanas hasta los 14 años: "Tiene riesgos importantes"

Illa defiende crear un entorno social que conciencie sobre la adicción a las pantallas, similar a la estrategia aplicada contra el tabaco.

Desde el curso 2025-2026, Cataluña ya restringe teléfonos móviles y relojes inteligentes en las etapas obligatorias y retira progresivamente tabletas en Infantil.

La medida sigue recomendaciones de expertos y responde a una guía de la Generalitat sobre los efectos del uso de pantallas en menores.

Salvador Illa propone prohibir el uso de inteligencia artificial en escuelas catalanas hasta los 14 años para combatir la adicción a las pantallas y fomentar la lectura.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abogado este martes por prohibir el uso de la inteligencia artificial (IA) en los centros educativos catalanes hasta los 14 años, con el objetivo de combatir la adicción a las pantallas y fomentar la lectura.

"Las nuevas tecnologías tienen ventajas, pero también riesgos importantes", ha advertido Illa en una entrevista en RAC1, en la que ha defendido la necesidad de "buscar el equilibrio" para reducir esos peligros y luchar contra las adicciones.

Illa ha vinculado esta propuesta con una guía elaborada por la Generalitat sobre los efectos del uso de pantallas en los menores. A su juicio, sus conclusiones obligan a realizar una "reflexión profunda" sobre la relación de los niños y adolescentes con la tecnología.

La restricción de la IA profundizará la política emprendida por Cataluña frente al uso de dispositivos digitales en los centros educativos. Desde el curso 2025-2026, los teléfonos móviles y los relojes inteligentes están prohibidos durante toda la jornada en las etapas obligatorias, mientras que las pantallas y las tabletas se retiran progresivamente de Infantil.

El presidente catalán ha sostenido que fijar el límite en los 14 años responde a las recomendaciones de los expertos. "El Govern sigue y seguirá siempre criterios científicos, evidencia científica", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo catalán también ha apostado por potenciar la lectura entre los alumnos. "No puede ser que la adicción a las pantallas haga que los chicos y chicas de nuestro país no tengan contacto con Mercè Rodoreda, Joanot Martorell, Miguel de Cervantes o Ramon Llull", ha señalado.

Illa ha defendido, además, la creación de un entorno social que permita tomar conciencia sobre la capacidad adictiva de las pantallas, similar al proceso desarrollado durante los últimos años frente al consumo de tabaco.

El Govern estudia ahora trasladar estas recomendaciones al ámbito normativo. "Nuestra idea es, lo antes posible, pero también con serenidad y de forma más consensuada posible, convertirlo, todo lo que esté en el ámbito de nuestras competencias, en ley", ha avanzado Illa. No obstante, ha descartado extender las restricciones al uso de pantallas por parte de los adultos.

"No es suficiente con la responsabilidad individual, sino que debemos generar un entorno en el conjunto de la sociedad que favorezca que haya un uso correcto de las pantallas", ha concluido.