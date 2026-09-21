Los rectores y Banco Santander renuevan las becas de Erasmus y microcredenciales para la universidad: 5,9 millones

Los programas buscan ampliar oportunidades educativas y facilitar el acceso sin que la movilidad dependa de la capacidad económica de las familias.

Se financiarán más de 3.500 becas Erasmus de 1.000 euros y 7.800 ayudas de 300 euros para microcredenciales universitarias.

La dotación conjunta es de 5,9 millones de euros para impulsar la movilidad internacional, la formación permanente y la empleabilidad.

CRUE y Banco Santander renuevan los programas de Becas Santander para Erasmus y Microcredenciales con apoyo del Ministerio de Ciencia.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y Banco Santander, con el apoyo institucional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, han renovado los acuerdos de los programas Becas Santander para Erasmus y Becas Santander Microcredenciales.

Ambas iniciativas contarán con una dotación conjunta de 5,9 millones de euros para impulsar la movilidad internacional, la formación permanente y la empleabilidad durante este curso académico, según ha informado CRUE.

Los acuerdos permitirán financiar más de 3.500 becas Erasmus, dotadas con 1.000 euros cada una, y conceder otras 7.800 ayudas de 300 euros para cursar microcredenciales universitarias.

El presidente de CRUE, Julián Garde, ha destacado que ambos programas comparten un mismo propósito: "Ampliar oportunidades a través de la educación".

En este sentido, ha defendido que "la movilidad no debe depender de la capacidad económica de las familias" y ha reivindicado el papel de las universidades en la formación a lo largo de toda la vida.

"Erasmus amplía las fronteras geográficas de la Universidad; las microcredenciales amplían sus fronteras temporales. Y ambas iniciativas amplían, en definitiva, las oportunidades de las personas", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte, ha asegurado que para la entidad "no hay mejor inversión que la educación para promover el progreso de las personas".

Asimismo, ha señalado que los dos programas responden a momentos "diferentes, pero complementarios" de la trayectoria formativa. Por un lado, buscan favorecer una experiencia académica internacional que considera "enriquecedora" y, por otro, acercar una formación universitaria "flexible y especializada" a quienes necesitan actualizar sus conocimientos durante su vida profesional.

El secretario general de Universidades, Francisco García, ha celebrado la renovación de un convenio que, según ha subrayado, "rompe el mito de la falta de colaboración entre la empresa y la Universidad pública".