Inicia el año universitario en Ceuta con la incertidumbre de las 1.700 personas que acudirán a las facultades de la ciudad

El plan contempla refuerzo de la coordinación con administraciones y apoyo especial para los alumnos de nuevo ingreso, además de mantener la presencialidad en las clases.

Autoridades y estudiantes han transmitido mensajes de tranquilidad, destacando la colaboración entre Granada y Ceuta y el esfuerzo por normalizar la actividad académica en el campus.

La universidad ha puesto en marcha un plan de contingencia para garantizar la seguridad y reducir la ansiedad tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

El Campus de Ceuta de la Universidad de Granada ha inaugurado el curso académico 2026-2027 con la asistencia de más de 1.700 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

El Campus de Ceuta de la Universidad de Granada (UGR) ha celebrado este lunes el acto de apertura del curso académico 2026-2027, cuya actividad docente comenzará este martes.

La ceremonia completa el regreso a las aulas en la ciudad autónoma, después del inicio de las clases en colegios e institutos y más de 50 días después de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha explicado que la institución dispone de un plan de contingencia para afrontar la situación excepcional que atraviesa Ceuta. Durante el acto, ha reafirmado el compromiso de la Universidad de ofrecer al alumnado un espacio de tranquilidad dentro de este contexto.

La ceremonia también ha contado con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien ha destacado la histórica relación de hermanamiento entre Granada y Ceuta, así como el papel del campus como nexo de unión entre ambas ciudades.

Algunos de los alumnos que ya se encuentran en las instalaciones han transmitido un mensaje de calma. Daira Antequera ha reconocido que llegó a Ceuta con temor, aunque la presencia policial y la seguridad en las calles le han permitido normalizar la situación.

Por su parte, Javier Salinas ha animado al resto de la comunidad estudiantil a acudir al campus con confianza, al considerar que actualmente se dan las condiciones necesarias para desarrollar los estudios con normalidad.

La comunidad universitaria de Ceuta está integrada por más de 1.700 personas: 1.597 estudiantes de grado y máster, 150 miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) y 26 trabajadores del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

A ellos se suman decenas de alumnos del Aula Permanente de Formación Abierta y varios investigadores vinculados a diferentes proyectos.

El plan de contingencia busca garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y de sus instalaciones, además de reforzar la coordinación con las administraciones públicas y los servicios competentes.

También pretende reducir la incertidumbre, la inquietud y la ansiedad que la situación pueda provocar entre los estudiantes, sus familias y el personal. Asimismo, contempla facilitar la llegada a Ceuta de los alumnos procedentes de otras ciudades, con especial atención a los de nuevo ingreso.

La Universidad busca preservar la normalidad y la presencialidad de la actividad académica, así como anticipar soluciones organizativas ante posibles incidencias para ofrecer una respuesta rápida y previsible.

La UGR también ha habilitado un espacio en su página web donde se recopilan, con sus respectivas fechas de publicación y actualización, todas las comunicaciones oficiales sobre la evolución de la situación en el Campus de Ceuta.