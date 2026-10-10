Navantia inicia en Cádiz los trabajos de mantenimiento y modernización del destructor Arleigh Burke de EEUU

La operación coincide con la próxima llegada a la Base Naval de Rota del USS John Basilone, lo que completará el despliegue acordado de seis destructores para el escudo antimisiles de la OTAN.

Las instalaciones de Cádiz cuentan con la participación conjunta de equipos civiles de Navantia y personal militar estadounidense para acometer la puesta a punto del buque equipados con sistema Aegis.

La colaboración técnica permite a la flota estadounidense aumentar su disponibilidad operativa en el Mediterráneo y Oriente Próximo sin necesidad de retornar sus buques a territorio norteamericano.

Navantia ha comenzado los trabajos de mantenimiento y modernización del USS Arleigh Burke en Cádiz, siendo la primera vez que un destructor de la Armada de EEUU entra en dique seco en Europa.

Navantia ha iniciado en Cádiz el mantenimiento y modernización del destructor estadounidense USS Arleigh Burke (DDG-51), desplegado en la Base Naval de Rota, en la primera entrada en dique seco en Europa de un destructor de la Armada de EEUU.

La operación, anunciada este jueves por la Armada estadounidense, subraya el papel clave de la industria naval española para sostener la presencia militar de Washington en Europa y el Mediterráneo, en un contexto marcado por la guerra contra Irán y la prolongación de los despliegues destinados al Mando Central (CENTCOM).

Con esta entrada en dique, la relación estratégica entre ambos países suma una dimensión industrial: España no solo acoge fuerzas estadounidenses, sino que contribuye directamente a mantener su disponibilidad operativa en un escenario de alta presión sobre la flota.

El mantenimiento se desarrolla en las instalaciones de Navantia en Cádiz, con la participación de personal militar y civil del Centro Regional de Mantenimiento Avanzado de la Armada estadounidense, la dotación del buque y equipos de la compañía española.

Los trabajos incluyen tareas de mantenimiento planificadas y actuaciones de modernización para mantener la disponibilidad operativa del destructor.

“Al integrar las entradas en dique seco en los periodos de mantenimiento planificados en el extranjero, la Armada está aumentando la disponibilidad material de sus buques desplegados de forma avanzada”, ha señalado el vicealmirante J. T. Anderson, comandante de la VI Flota de Estados Unidos.

Rota, pieza clave

El USS Arleigh Burke ha operado recientemente en el Mediterráneo como uno de los destructores lanzamisiles estadounidenses desplegados de manera independiente. Aunque buques de su misma clase, la Arleigh Burke, han tenido un papel destacado en la guerra contra Irán, no consta que él haya tomado parte en esas acciones.

Ahora, su paso por los astilleros gaditanos permitirá acometer trabajos de mantenimiento sin necesidad de trasladar el buque a instalaciones situadas en territorio estadounidense.

Esta capacidad resulta especialmente relevante en un momento en el que la Marina de Estados Unidos afronta una elevada demanda operativa en varios escenarios estratégicos.

La guerra contra Irán y el sostenimiento de las operaciones en Oriente Próximo obligan a Washington a mantener sus buques durante más tiempo en la mar, lo que incrementa la presión sobre los ciclos de mantenimiento y la disponibilidad de sus unidades.

USS Arleigh Burke (DDG 51) US Navy

En este contexto, disponer de infraestructuras industriales aliadas capaces de asumir trabajos de mayor envergadura contribuye a reducir los tiempos de tránsito y a sostener el ritmo de las operaciones.

La colaboración con Navantia permite, además, aprovechar las capacidades industriales españolas para atender a una de las principales plataformas de combate de superficie de la Armada estadounidense.

Los destructores de la clase Arleigh Burke constituyen uno de los pilares de la flota de superficie de Estados Unidos.

Equipados con el sistema de combate Aegis, están diseñados para desempeñar misiones de defensa aérea y antimisil, guerra antisubmarina y ataque contra objetivos de superficie y terrestres.

Destructores de EEUU en Rota

La base naval de Rota alberga actualmente cinco destructores estadounidenses desplegados de forma permanente, y se espera que la semana que viene llegue el sexto, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Además del USS Arleigh Burke, forman parte de este dispositivo los buques USS Oscar Austin (DDG-79), USS Roosevelt (DDG-80), USS Bulkeley (DDG-84) y USS Paul Ignatius (DDG-117).

El buque de guerra USS John Basilone clase Arleigh Burke, será el sexto destructor de EEUU en Rota. US Navy

Durante años, Estados Unidos mantuvo cuatro destructores en Rota. Sin embargo, Washington y Madrid acordaron en mayo de 2023 ampliar esa presencia hasta un total de seis buques, en una decisión que reforzó el papel de la base gaditana como punto de apoyo para las operaciones navales estadounidenses en Europa, el Mediterráneo y otras áreas de interés estratégico.

La Armada estadounidense anunció el próximo despliegue del USS John Basilone (DDG-122) en Rota, lo que elevará a seis el número de destructores asignados a la base una vez que se materialice su llegada.

El cometido principal de esta media docena de buques es prestar capacidades de escudo antimisiles a la OTAN, integrándose con el resto de efectivos de los países de la Alianza.

El refuerzo de esta presencia se enmarca en la importancia creciente del eje atlántico-mediterráneo para la estrategia militar de Washington.

Rota ofrece acceso al Mediterráneo desde el Atlántico y facilita el apoyo logístico a los buques que operan en Europa, el norte de África y Oriente Próximo.