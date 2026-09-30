Navantia adjudica al Grupo Amper la construcción de la superestructura de popa del nuevo BAC de la Armada

El nuevo buque sustituirá al A-14 Patiño y dispondrá de sistemas modernos, incluyendo capacidades antidrones y de despliegue de drones aéreos, de superficie y submarinos.

El BAC 'Martín Álvarez', con una inversión de 703 millones de euros, generará más de 1.800 empleos directos e indirectos y estará basado en el diseño del A-15 Cantabria.

El contrato, ejecutado a través de la filial WindWaves, implica 237.000 horas de trabajo entre septiembre de 2026 y agosto de 2027, movilizando la capacidad industrial de la empresa.

Navantia ha adjudicado al Grupo Amper la construcción de la superestructura de popa del nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) de la Armada.

Navantia ha adjudicado al Grupo Amper un contrato para la construcción del nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) de la Armada. La adjudicación se canaliza a través de WindWaves, la filial del grupo especializada en ingeniería y fabricación de grandes estructuras navales y de eólica marina, consolidando la posición de la compañía dentro de este Programa Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa.

El encargo se centra en la fabricación de la superestructura de popa, un elemento que destaca por ser la parte de mayor relevancia estructural de todo el programa naval.

Esta sección alberga algunos de los espacios más complejos de la plataforma marina, entre los que figuran el puente de mando y otras áreas totalmente críticas para la operatividad y el control del buque militar.

El alcance del contrato abarca de punta a punta las fases principales de la fabricación estructural. Las labores comprenden desde la construcción de paneles planos y curvos, la elaboración de unidades fabricadas fuera de línea y unidades abiertas, hasta el ensamblaje de sub-bloques y bloques completos.

A todo ello se suman los trabajos de calderería estructural y mecánica correspondientes a la etapa de pre-armamento, así como la fabricación de las camas de construcción, las estructuras auxiliares y los procesos de preparación del acero exigidos por los estrictos requisitos técnicos del proyecto.

La magnitud del encargo queda reflejada en sus cifras operativas: la ejecución del contrato supondrá un volumen estimado de 237.000 horas de trabajo, distribuidas entre septiembre de 2026 y agosto de 2027. Este despliegue movilizará al máximo la capacidad industrial de WindWaves para responder a la exigencia técnica de uno de los grandes proyectos de construcción naval en marcha para la Armada.

Además, este hito se suma a las contrataciones previas que el Grupo Amper ya había logrado para el desarrollo de los sistemas eléctricos de este mismo buque. La suma de estos proyectos refuerza la presencia del grupo como proveedor clave de tecnologías y estructuras de alto valor añadido para el Ministerio de Defensa, contribuyendo activamente al fortalecimiento de la base tecnológica e industrial del sector naval militar en España.

BAC 'Martín Álvarez'

En junio de 2025, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, firmaron la Orden de Ejecución del nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) 'Martín Álvarez' por 703 millones de euros.

Tal y como informó en su momento el Ministerio de Defensa, la construcción tendrá lugar en el astillero de Ferrol (A Coruña) e implicará carga de trabajo durante cuatro años, generando más de 1.800 puestos directos e indirectos.

La construcción del nuevo buque supondrá igualmente unas tres millones de horas de trabajo durante cuatro años y una "elevada participación de la industria española", con más de 300 empresas con sede en el país involucradas.

El BAC "proporcionará el imprescindible apoyo logístico operativo para que la Fuerza Naval cumpla de manera eficaz sus misiones asignadas y pueda desempeñar todas sus funciones específicas, destacando la presencia naval y el control del espacio marítimo", recalcaron desde Defensa.

En cuanto al diseño, desde Defensa apuntan a una eslora de casi 174 metros, 23 de manga y un desplazamiento aproximado de 20.000 toneladas a plena carga.

El diseño se basa en el del buque A-15 Cantabria, entregado a la Armada en 2010 y que actualmente se encuentra en servicio, y en su posterior actualización que cristalizó en dos buques clase AAOR entregados a la Armada Australiana entre 2020 y 2021.

Según el Ministerio de Defensa, el buque podrá almacenar y transportar combustible para otras embarcaciones y aeronaves, agua, víveres, municiones y repuestos. Además, podrá proporcionar apoyo médico, almacenaje de contenedores en la cubierta y a la proyección de operaciones especiales.

El nuevo buque sustituirá al A-14 Patiño, en servicio desde 1995. Una de las novedades que incorporará es la integración de sistemas de defensa de punto, antidrones y capacidad de despliegue y mantenimiento de todo tipo de drones, aéreos, de superficie y submarinos.