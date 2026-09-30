Indra muestra en el Foro 2E+I Ejército 35 su nuevo misil de crucero Squall, el efector Drizzle y el sistema antidrón Aracne

Indra también exhibe el sistema antidrón ARACNE y destaca su papel en programas de modernización de las Fuerzas Armadas, como la entrega del vehículo Dragón 8x8 número 100.

El efector DRIZZLE es un interceptor de 80 cm y 400 km/h, diseñado para neutralizar drones y vehículos ligeros, con alcance de hasta 130 km usando dron nodriza.

El misil SQUALL es el primer misil de crucero de fabricación española, con capacidad de ataque de precisión a más de 300 kilómetros y una ojiva de 60 kg.

Indra presenta en el Foro 2E+I Ejército 35 su nuevo misil de crucero SQUALL y el interceptor DRIZZLE, ambos desarrollos españoles para el Ejército de Tierra.

La tecnológica Indra muestra en la IX edición del FORO 2E+I Ejército 35, que se celebra en Toledo, su nuevo misil de crucero SQUALL y su interceptor DRIZZLE, dos desarrollos que dotan al Ejército de Tierra de soluciones eficaces, eficientes en coste y fácilmente reemplazables, que pueden utilizarse en masa para saturar las defensas del adversario y erosionar su economía.

La compañía ha acelerado al máximo todos los procesos para ofrecer desarrollos que puedan entregarse con la mayor rapidez.

El sistema SQUALL es el primer misil de crucero de fabricación española y ha sido diseñado para realizar ataques de precisión en profundidad, a más de 300 kilómetros. Con un peso máximo al despegue de 150 kg, este misil de 3,4 metros de longitud puede portar una ojiva de 60 kg.

En cuanto a DRIZZLE, se trata de un efector de 80 centímetros, que vuela a velocidades de 400 kilómetros por hora para atacar a otros drones, vehículos ligeros o antenas.

Tiene un alcance de 80 kilómetros, ampliable hasta los 130 con ayuda de un dron nodriza. Este dron nodriza es a su vez un sistema fungible dotado de cabeza explosiva que sirve de vector de ataque.

El sistema puede integrarse como solución hard kill de un sistema antidrón, lanzarse de forma independiente desde tierra o incorporarse como armamento de un dron o helicóptero.

Además de presentar estos sistemas, el Foro de Toledo sirve de escaparate para algunos de los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas en los que trabaja la compañía.

Entre ellos destacan el programa SANTAM para el suministro de 147 drones tácticos Tarsis, en sus versiones de ala fija y de despegue y aterrizaje vertical (VTOL); el sistema antidrón ARACNE, que Indra desarrolla con EM&E; y el sistema COAAAS de Operaciones de Artillería Antiaérea, que integra los radares MTR de barrido electrónico activo (AESA) de la compañía.

Todas estas soluciones están desarrolladas con un enfoque de combate multidominio para operar de forma integrada como parte de un sistema de sistemas, con el objetivo de asegurar la superioridad del Ejército en sus operaciones.

sistema antidrón ARACNE. Indra Indra

Estos nuevos sistemas y procesos de trabajo de Indra incorporan las lecciones extraídas de conflictos como el de Ucrania y de misiones como la Iniciativa de Disuasión del Flanco Este (EFDI), en la que ha participado España. Responden también a las exigencias de la OTAN de acelerar al máximo los ciclos de desarrollo para entregar las soluciones con mayor rapidez a los ejércitos.

En relación con el combate antidrón, el responsable de programa de la división de Weapons & Ammunition de Indra, Ángel Torrijo, intervendrá en la segunda jornada en la mesa de debate sobre este tema, moderada por el jefe del Mando de Artillería Antiaérea (MAAA), general de brigada Manuel César Arienza.

En cuanto al VCR 8x8 Dragón, que es el elemento central del plan de transformación Fuerza 35 del Ejército, Indra, como empresa que lidera TESS Defence desde hace 18 meses, ha consolidado en este periodo el programa y más que doblado el número de entregas realizadas en lo que va de año, coincidiendo la entrega esta misma semana del vehículo Dragón 8x8 número 100 con la celebración del Foro 2E+I