Grupo Oesía mostrará sus capacidades tecnológicas para la defensa terrestre en el Foro Ejército 35

Entre las tecnologías destacadas están Foldsat, sistemas de autopiloto y los desarrollos Cerberus y Ermes, integrados en un escenario táctico.

Grupo Oesía participará en el Foro 2E+I Ejército 35, mostrando tecnologías para la defensa terrestre los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Toledo.

La multinacional tecnológica Grupo Oesía participa en la IX edición del Foro 2E+I Ejército 35, que tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Museo del Ejército y la Academia de Infantería de Toledo.

Impulsado por el Ejército de Tierra y dirigido por el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), el Foro 2E+I Ejército 35 reunirá a representantes del ámbito militar, la industria y la universidad para abordar soluciones tecnológicas alineadas a las necesidades operativas del Ejército de Tierra. Esta edición se celebrará bajo el lema “Capacidades diferenciales para la Fuerza posible”.

Bajo el concepto “Innovación posible y soberana para la ventaja en la misión”, Grupo Oesía mostrará una selección de tecnologías desarrolladas para dar respuesta a algunos de los principales retos de la defensa terrestre. En su espacio expositivo, la compañía presentará soluciones en ámbitos estratégicos como las comunicaciones satelitales, navegación y control de plataformas no tripuladas y comunicaciones seguras.

Entre las soluciones expuestas destacan Foldsat, sus sistemas de autopiloto y los desarrollos Cerberus y Ermes, que se integrarán además en una representación de escenario táctico destinada a mostrar cómo las distintas capacidades tecnológicas pueden contribuir de forma conjunta a mejorar la eficacia operativa y la autonomía tecnológica.

La participación de Grupo Oesía en el Foro 2E+I Ejército 35 se enmarca en su apuesta por desarrollar tecnología propia y capacidades soberanas que respondan a las necesidades presentes y futuras de las Fuerzas Armadas.

El encuentro constituye, además, una oportunidad para reforzar la colaboración entre Ejército, industria y universidad, un modelo que permite acercar la innovación tecnológica a requerimientos operativos concretos y favorecer su incorporación a futuros programas de experimentación y desarrollo.

Hace solo unos días, la compañía fue seleccionada para desarrollar dos de los subsistemas más importantes del proyecto QKD-GEO, el primer sistema geoestacionario europeo de distribución cuántica de claves. La iniciativa tiene como objetivo sentar las bases de las futuras comunicaciones cuánticas seguras.

El programa está financiado con fondos europeos del PERTE Aeroespacial, liderado por Thales Alenia Space en España y gestionado por el CDTI. "El proyecto supone un importante avance en el desarrollo de tecnologías orientadas a reforzar la seguridad de las comunicaciones frente a nuevos desafíos asociados a la computación cuántica".