Arquimea y EM&E muestran la integración del sistema merodeador Q-SLAM-40 en la estación remota Guardian 30

La integración refuerza la autonomía tecnológica española y proporciona una solución nacional para operaciones C-UAS y misiones multidominio.

El Q-SLAM-40 es un dron merodeador con navegación autónoma, sensores electroópticos y funciones avanzadas de inteligencia artificial.

La colaboración busca combinar capacidades de vigilancia, reconocimiento, adquisición de objetivos y ataque de precisión en vehículos terrestres.

Arquimea y EM&E integran el sistema merodeador Q-SLAM-40 en la estación remota Guardian 30, presentándolo en el Foro 2E+I del Ejército de Tierra.

En el marco del Foro 2E+I del Ejército de Tierra, ambas compañías españolas han mostrado los avances alcanzados en la integración del sistema loitering Q-SLAM-40 de Arquimea con la estación de armas remota Guardian 30 de Escribano Mechanical & Engineering.

La colaboración entre ambas compañías, aseguran, tiene como objetivo combinar las capacidades de los sistemas autónomos merodeadores de Arquimea con la estación remota de EM&E diseñada para plataformas terrestres.

De esta forma, se da lugar a una solución nacional que podrá ser integrada en distintas plataformas y utilizada en misiones como munición merodeadora y operaciones C-UAS.

Durante el Foro, que se celebra hoy y mañana en Toledo, ambas empresas han presentado la evolución del trabajo conjunto y los avances técnicos de la integración, mostrando las pruebas que se han realizado con éxito de la integración de los dos sistemas.

Esta configuración está orientada a proporcionar nuevas capacidades de vigilancia, reconocimiento, adquisición de objetivos y ataque de precisión en el entorno táctico.

El Q-SLAM-40 es un sistema aéreo no tripulado de tipo merodeador que combina autonomía, precisión y flexibilidad operativa.

El sistema incorpora navegación autónoma, sensores electroópticos y capacidades avanzadas de inteligencia artificial para localizar, seguir y actuar sobre objetivos con un alto grado de precisión.

Por su parte, la Guardian 30 de EM&E es un sistema de armas por control remoto, estabilizado en dos ejes.

Está especialmente diseñado para vehículos blindados, que incluye dos sistemas electroópticos, ofreciendo una gran versatilidad para operaciones diurnas y nocturnas.

La integración de este dron merodeador en la torre permitirá ampliar el alcance de actuación de las unidades terrestres y mejorar su capacidad de respuesta frente a objetivos situados a mayor distancia o fuera de la línea directa de visión.

“La presentación de estos avances en el Foro 2E+I demuestra el potencial de la colaboración entre Arquimea y EM&E para desarrollar capacidades terrestres de nueva generación", afirma Manuel Martín, General Manager de defensa de Arquimea.

"La integración del Q-SLAM-40 en la GUARDIAN 30 combina autonomía, precisión y flexibilidad, y permitirá ofrecer a las Fuerzas Armadas nuevas opciones para afrontar los retos de las operaciones multidominio”, ha recalcado Martín.

Por su parte, Elena Delgado, Directora de Desarrollo de Negocio Nacional de EM&E, ha asegurado que: “Este hito demuestra el valor de la colaboración industrial para crear soluciones de alto valor tecnológico".

Delgado también apunta a que "la integración del Q-SLAM-40 de Arquimea en nuestra Guardian 30 permitirá contar con un sistema terrestre 100% nacional capaz de participar en diversas operaciones, como misiones C-UAS".

La integración de los sistemas de Arquimea y EM&E Group pone de manifiesto la importancia de la colaboración industrial para reforzar la autonomía tecnológica y operativa de España. Ambas compañías trabajan para desarrollar soluciones nacionales capaces de responder a las necesidades actuales y futuras de las Fuerzas Armadas, contribuyendo al fortalecimiento de la base industrial y tecnológica de la defensa.

La solución responde a la evolución de las operaciones militares hacia modelos en los que los sistemas tripulados y no tripulados trabajan de forma coordinada, recalcan en un comunicado conjunto.