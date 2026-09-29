TESS Defence entrega el 8x8 'Dragón' número 100 a Defensa y prevé su capacidad operativa inicial para finales de año

El 'Dragón' destaca por su alta protección, movilidad, potencia de fuego, interoperabilidad y capacidad para incorporar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial.

El programa contempla entregar un total de 348 unidades antes de finalizar 2028, fortaleciendo la soberanía tecnológica y la autonomía del Ejército de Tierra.

El consorcio prevé alcanzar la capacidad operativa inicial del vehículo para finales de este año, tras acelerar el ritmo de entregas en 2024.

TESS Defence ha entregado al Ministerio de Defensa el vehículo 8x8 'Dragón' número 100, alcanzando el centenar de unidades finalizadas.

El consorcio TESS Defence —liderado por Indra y conformado por GDELS-Santa Bárbara Sistemas, SAPA y EM&E— ha entregado al Ministerio de Defensa un nuevo lote de vehículos VCR (Vehículo de Combate sobre Ruedas) 8x8, alcanzando el centenar de unidades finalizadas.

Durante el acto, celebrado en las instalaciones Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el consorcio destacó el esfuerzo de toda la cadena industrial por cumplir los compromisos del programa y obtener la satisfacción del cliente con el resultado final.

La aceleración conseguida en el ritmo de entregas de vehículos, explican en un comunicado del consorcio, permite afrontar los nuevos retos con plena confianza para cumplir con la entrega de las 348 unidades previstas antes de finales de 2028.

En los seis primeros meses de este año, TESS Defence dobló el ritmo de entregas alcanzado en 2025 con 43 unidades recepcionadas por el Ministerio de Defensa.

"Con la unidad número 100, el programa acelera aún más la cadencia y consolida la madurez industrial del programa", indican.

Para lograrlo, Indra ha "apostado por impulsar la colaboración interna entre los socios de TESS Defence y por incrementar la capacidad industrial nacional", fortaleciendo la soberanía tecnológica y la autonomía del Ejército y contribuyendo de este modo a asegurar el sostenimiento ágil y flexible del VCR 8x8 y futuras plataformas del Ejército de Tierra.

Por su parte, la Brigada de La Legión en Viator, y el Regimiento de Ingenieros Nº 1, en Burgos, disponen ya de un número suficiente de vehículos para llevar a cabo pruebas en condiciones similares a las de una operación real, con el objetivo de alcanzar la capacidad operativa inicial del vehículo a finales de año.

La entrada en servicio del 'Dragón', aseguran, supondrá un salto tecnológico de gran envergadura en la transformación y digitalización del Ejército de Tierra. Una cualidad definida dentro del Plan Fuerza 35 en la que se encuentran trabajando.

"Esta plataforma aporta niveles de protección, movilidad táctica y potencia de fuego muy por encima de los que ofrecen otros vehículos del mercado", afirman desde TESS Defence.

También destacan su "interoperabilidad y capacidad de crecimiento para incorporar futuras tecnologías de forma ágil".

"Su arquitectura abierta y su alto nivel de digitalización distinguen a esta plataforma y le permiten incorporar soluciones avanzadas de inteligencia artificial y de combate colaborativo multidominio, claves para aportar una superioridad real al Ejército de Tierra sobre el terreno", concluyen.