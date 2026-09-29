Navantia se adelanta al calendario y botará la fragata F-112 'Roger de Lauria' el 27 de octubre en Ferrol

El Ministerio de Defensa destina 3.200 millones de euros a la modernización de las fragatas F-100, para igualar sus capacidades a las F-110, y estudia prolongar la vida útil de las F-80 'Santa María'.

La Armada evalúa aumentar las capacidades antiaéreas de las últimas F-110, añadiendo más sistemas de lanzamiento vertical de municiones (VLS).

El programa de fragatas F-110 avanza con buen ritmo, lo que podría agilizar la entrega anual de cada buque a partir de la F-111 'Bonifaz', prevista para 2028.

Navantia botará la fragata F-112 'Roger de Lauria' el 27 de octubre en Ferrol, adelantándose cuatro meses al calendario previsto.

La fragata F-112 'Roger de Lauria' tendrá su ceremonia de botadura el próximo martes 27 de octubre en los astilleros de Navantia en la localidad coruñesa de Ferrol.

Tal y como ya adelantó EL ESPAÑOL, los trabajos de construcción de los buques en las instalaciones ferrolanas han marchado incluso por delante del calendario previsto originalmente por la compañía pública y la Armada.

En un primer momento, se esperaba que la botadura de la F-112 se ejecutara en los primeros meses de 2027. Fuentes de la Armada explicaron a EL ESPAÑOL que el programa había acelerado y ya se encontraba "aproximadamente cuatro meses" por delante de lo estipulado.

Además, las mismas fuentes apuntaron a que esta buena marcha en los trabajos de construcción termine por impulsar el cronograma del programa completo, compuesto actualmente por un total de cinco fragatas.

En cuanto a la F-111 'Bonifaz', la embarcación se botó en septiembre del pasado 2025 y se encuentra a flote en el muelle 10 de los astilleros de Navantia en Ferrol.

El personal continúa instalando los sistemas previos al inicio de las pruebas en el mar y hace poco se ha realizado el arranque de los grupos diésel para la generación eléctrica. Según las últimas informaciones, tiene prevista la entrega a la Armada en 2028.

A partir de entonces, se iniciará una frecuencia de entrega de una fragata al año aproximadamente, si no existen retrasos.

La Armada, a raíz del importante crecimiento en capacidad económica impulsada desde el Ministerio de Defensa en los últimos años, se encuentra evaluando el incremento de las capacidades para guerra antiaérea de las F-110.

Dada la marcha de la construcción de las primeras unidades, el objetivo es que las dos últimas de la serie salgan del astillero con un mayor número de pozos para el lanzamiento vertical de municiones, conocidos en inglés como VLS o Vertical Launching System.

F-100 y F-80

En paralelo a la construcción de las F-110, el Ministerio de Defensa ha ordenado la Actualización de Mitad de Vida (MLU, en inglés) para las fragatas F-100 clase 'Álvaro de Bazán'.

El presupuesto destinado a este programa de modernización alcanza los 3.200 millones de euros con el objetivo de "acercar las F-100 a las capacidades de las F-110", según explicaron fuentes de Defensa a EL ESPAÑOL.

Dado el éxito que ha tenido esta clase de embarcaciones dentro de la Armada, "se decidió, en lugar de ejecutar una actualización más simple, abordar una modernización más completa".

"Hemos aprovechado para hacer una homologación bastante profunda, porque la que estaba prevista en un principio no lo era tanto", añaden.

De hecho, el coste estimado de la MLU en un primer momento apuntaba a los 2.000 millones de euros repartidos entre las cinco fragatas de la clase, pero la última información del Ministerio de Defensa se anota los 3.200 millones antes mencionados.

Junto a las F-100, la Armada también se encuentra evaluando la ampliación de la vida útil de las fragatas F-80 'Santa María'.

"Son embarcaciones claramente antiguas, pero todavía muy válidas", explican fuentes de la Armada a EL ESPAÑOL. La 'Santa María', que da nombre a la clase, se botó hace 42 años.

Tal y como explican a este periódico, el proceso se encuentra todavía en una fase muy inicial de evaluación de las capacidades que quieren integrar y de los sistemas a sustituir.