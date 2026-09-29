El Gobierno aprueba la adquisición de misiles antiaéreos SM-2, obuses de artillería y ametralladoras

Se ha dado luz verde a la tramitación urgente de la modificación del préstamo a Airbus Defence and Space para el desarrollo del programa estratégico Euromale.

El Consejo de Ministros también ha aprobado acuerdos para el mantenimiento de vehículos BMR del Ejército de Tierra y el soporte técnico de helicópteros MH-60R de la Armada.

Se ha autorizado la compra de munición de artillería de 155 mm y ametralladoras pesadas, con contratos de 46,2 y 22,7 millones de euros respectivamente.

El Gobierno ha aprobado la adquisición de misiles antiaéreos SM-2 IIICU para las fragatas F-100, con un contrato de 42,5 millones de euros.

Durante el Consejo de Ministros celebrado en la mañana del martes, el mismo en el que se han aprobado diferentes medidas en el ámbito de la vivienda, la parte del Ministerio de Defensa ha sido especialmente productiva.

Una de las medidas más llamativas ha sido la segunda enmienda del contrato para la adquisición de misiles SM-2 IIICU, una munición especialmente diseñada para labores de defensa aérea a bordo de las fragatas F-100.

Según recogen desde el Ministerio comandado por Margarita Robles, el valor estimado del contrato asciende a 42,5 millones de euros, un importante aumento respecto a los 25 millones aprobados en noviembre del año pasado.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un Acuerdo Marco para la adquisición de munición de artillería de campaña de 155 milímetros para cubrir la dotación de las brigadas mecanizadas y acorazadas de la Fuerza Terrestre.

El Acuerdo Marco permitirá asegurar la disponibilidad de 'stock' para atender el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España, entre otros, en el marco de la NATO Response Force, aseguran.

Así como a las necesidades derivadas de la instrucción y adiestramiento de las unidades que participan en maniobras y ejercicios tácticos y de tiro, tanto nacionales como internacionales. El valor estimado del contrato asciende a 46,2 millones con un periodo de vigencia de cuatro años, prorrogables a dos más.

También han autorizado la celebración de un acuerdo marco para la compra de ametralladoras pesadas por un valor estimado de 22,7 millones y una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos más.

Este suministro, explican desde Defensa, es necesario para que las unidades que intervienen en misiones de paz puedan desarrollar las labores propias de este tipo de misiones y, por otro lado, para dotar a las unidades que se preparan en territorio nacional.

El siguiente acuerdo marco ha sido el dedicado al mantenimiento de los vehículos BMR del Ejército de Tierra, con un valor estimado de 39,3 millones de euros y un periodo de vigencia de cuatro años extensibles a dos más.

El Acuerdo Marco permitirá disponer de un servicio de apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo de estos vehículos, utilizados en una gran variedad de misiones y escenarios, que complementará a los medios orgánicos de mantenimiento del Ejército de Tierra, garantizando con ello su disponibilidad operativa.

Otro punto tratado ha sido el contrato para el apoyo logístico, soporte técnico y de ingeniería de los helicópteros multipropósito MH-60R de la Armada, con un valor estimado de 17,5 millones de euros.

Esta contratación permitirá proporcionar las actualizaciones tecnológicas y asistencia técnica necesarias, alineándose con los protocolos aliados y optimizando su disponibilidad operativa, aseguran desde el Ministerio.

Financiación Euromale

Por último, de la mano del Ministerio de Industria y Turismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación administrativa urgente de la modificación del real decreto en el que se regula la concesión directa de un préstamo a Airbus Defence and Space para el desarrollo del programa Euromale.

"Esta actuación se enmarca en la colaboración histórica entre el Ministerio de Industria y Turismo y el Ministerio de Defensa para apoyar programas estratégicos de modernización de las Fuerzas Armadas y desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas de defensa", explican.

Dada la evolución del programa, resulta necesario adaptar el esquema de financiación a los ritmos reales de ejecución del proyecto, que actualmente se extiende hasta 2030.

El objetivo es posibilitar la modificación de la orden de concesión del préstamo antes de finalizar el año y adecuar los futuros libramientos a la nueva planificación del programa.