La española Sateliot pondrá en órbita cinco nuevos satélites este jueves para ampliar su constelación IoT 5G NTN

Sateliot planea evolucionar su constelación hasta más de 500 satélites, con nuevas generaciones tecnológicas y una meta de 500 millones de euros de ingresos en 2030.

El lanzamiento permitirá reducir a la mitad el tiempo de revisita y doblar las oportunidades de conexión IoT en zonas sin cobertura móvil terrestre.

Los nuevos satélites mejoran la tecnología de los anteriores, optimizando la carga útil y los sistemas de almacenamiento y control en órbita.

Sateliot lanzará cinco nuevos satélites este jueves con SpaceX, elevando a 11 el número total en su constelación IoT 5G NTN.

Cinco nuevos satélites españoles viajarán al espacio este jueves. La barcelonesa Sateliot ha elegido a SpaceX para colocar sus sistemas en órbita y así ampliar su red satelital de conectividad IoT 5G NTN.

De esta forma, aseguran en un comunicado, podrán aumentar la frecuencia de conexión en zonas sin cobertura móvil terrestre.

Con esta misión, denominada 'Draconis', la compañía elevará a 11 el número de satélites lanzados desde su fundación y dará un "nuevo paso en el despliegue comercial de una tecnología que ya ha sido validada", afirman.

El lanzamiento permitirá reducir a la mitad el tiempo de revisita de los satélites y, por tanto, doblar las oportunidades de conexión de los dispositivos.

Además, las cinco nuevas unidades que irán a bordo del lanzador Falcon 9 incorporan mejoras tecnológicas respecto a los cuatro satélites puestos en órbita en 2024, como una carga útil optimizada y un sistema más fiable y eficiente para almacenar los datos a bordo.

Los nuevos satélites cuentan también con versiones mejoradas del ordenador central de a bordo y del sistema de control de orientación, que proporcionarán mayor estabilidad y facilitarán las maniobras en órbita, así como sistemas de memoria más resistentes a las condiciones del entorno espacial, especialmente a la radiación.

Estas cinco unidades, que orbitarán a una altura de hasta 510 km, incorporan la tecnología de conectividad desarrollada por Sateliot para su red IoT 5G NTN y han sido fabricadas por Alén Space.

Cada satélite mide 20 x 10 x 35 centímetros, pesa 10 kg y tiene una vida útil de cinco años. La madurez de este modelo ha permitido diseñarlo y producirlo en la mitad de tiempo que en la última misión.

Los satélites funcionan como torres de telecomunicaciones desde el espacio, extendiendo la cobertura de los operadores móviles mediante acuerdos mayoristas para que puedan ofrecer servicios de Internet de las Cosas allí donde las redes terrestres no llegan.

Para Jaume Sanpera, CEO y cofundador de Sateliot, "la misión Draconis refleja muy bien el momento de la compañía. Hemos validado la tecnología y ahora estamos aumentando capacidad y regularidad para escalar el servicio junto a los operadores móviles".

"Nuestro objetivo es convertir el satélite en una extensión natural de sus redes allí donde no llegan y, sobre esa misma infraestructura 5G estándar e interoperable, evolucionar hacia servicios cada vez más críticos y resilientes", ha explicado.

Por su parte, Exolaunch se ha encargado de la integración y logística de la misión. Los satélites serán lanzados a bordo de Transporter-18 de SpaceX, en un Falcon 9 desde la Vandenberg Space Force Base, en California, con despegue previsto el 1 de octubre a las 20:18h en España y sujeto a posibles cambios de última hora.

El segmento terrestre de la constelación cuenta además con KSAT y Leaf Space como socios tecnológicos para las estaciones de seguimiento y control, mientras que Comfone aporta servicios de conectividad IPX para facilitar la interconexión segura de la red de Sateliot con los operadores móviles.

Próxima generación

Los cinco nuevos satélites forman parte de una única constelación de más de 500 satélites que irá evolucionando mediante distintas generaciones tecnológicas, desde el IoT masivo hacia servicios de mayor capacidad y criticidad, incluyendo capacidades D2D.

A partir de 2027, Tritó marcará el inicio de esta evolución tecnológica, incorporando tecnología 5G NR NTN y nuevas capacidades para comunicaciones IoT seguras, de mayor capacidad y resilientes, gracias a una innovadora tecnología store-and-forward basada en 3GPP Release 19.

Tritó incorporará además una arquitectura avanzada de antena digital multihaz con phased array, capaz de generar y gestionar múltiples haces de cobertura de forma dinámica.

En este contexto se enmarca también el acuerdo ya anunciado con PLD Space para una misión dedicada a bordo de MIURA 5, que permitirá seguir avanzando en la evolución del ecosistema Tritó hacia nuevas capacidades D2D.

En paralelo, Sateliot trabaja en una Serie C de 100 millones de euros destinada a acelerar el despliegue de su siguiente generación tecnológica, avanzar en la industrialización de la compañía y escalar nuevas capacidades. La empresa ha levantado hasta la fecha alrededor de 100 millones de euros y prevé alcanzar 500 millones de euros de ingresos en 2030.