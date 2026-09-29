Dos cazas F-18 españoles han despegado en alerta en Rumanía al detectarse una traza radar no identificada

Se descubrieron fragmentos, posiblemente de un dron, en tierras de cultivo cerca de Gropeni, tras una llamada de emergencia por la caída de un objeto.

Es la tercera vez en menos de una semana que pilotos españoles realizan salidas de emergencia ('alpha scramble') en Rumanía.

El sistema Ro-Alert notificó a los ciudadanos del norte del condado de Tulcea sobre la situación, que se resolvió 19 minutos después sin intrusiones aéreas.

Dos cazas F-18 españoles despegaron en alerta desde Rumanía tras detectar una traza radar no identificada cerca de la frontera con Ucrania.

Una traza no identificada en el radar vuelve a poner en alerta a los pilotos españoles en Rumanía. Tras los despegues registrados en los últimos días, esta pasada noche el sistema de vigilancia del país detectó un objetivo aéreo moviéndose al norte de la ciudad rumana de Isaccea, en las proximidades de la frontera fluvial con Ucrania.

Tras la detección, dos cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio, en el marco de su misión de Policía Aérea, despegaron para monitorizar la situación.

De forma paralela, el Comando Militar Nacional de Rumanía notificó a la Inspección General de Situaciones de Emergencia sobre la adopción de medidas de alerta a través del sistema Ro-Alert (equivalente al Es-Alert en España) a los ciudadanos del norte del condado de Tulcea.

La alerta, enviada a las 1:51 de la madrugada hora local, finalizó 19 minutos después sin que se registraran intrusiones en el espacio aéreo rumano.

El despegue en la madrugada del martes es la tercera salida en alpha scramble que registran los pilotos del Ejército del Aire y del Espacio en menos de una semana.

En la madrugada del 23 al 24 de septiembre, el sistema de vigilancia radar del Ministerio de Defensa Nacional rumano detectó un grupo de objetivos aéreos que operaban al norte de la localidad de Chilia Veche, en territorio de Ucrania, pero muy cerca de la frontera controlada por Bucarest.

Dos cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio de España, que prestan servicio en la Misión de Policía Aérea Reforzada, despegaron de la Base Aérea 57 'Mihail Kogălniceanu' para "monitorizar la situación".

Por otra parte, en la mañana de hoy martes, el Ministerio de Defensa Nacional fue informado del descubrimiento de fragmentos de un objeto, posiblemente un dron, que cayó sobre tierras de cultivo cerca de la ciudad de Gropeni, en el condado de Brăila.

Según una nota de prensa publicada por el propio Ministerio, el incidente fue reportado a las autoridades durante la noche a través de una llamada a emergencias realizada por un ciudadano que "informó de la caída de un objeto" y posterior incendio, aunque fue extinguido rápidamente sin que causara mayores daños.

Rumanía comparte más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, lo que eleva el riesgo de incursiones accidentales o deliberadas en su espacio aéreo.