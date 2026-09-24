Defensa asigna a TRC, Hisdesat, Vodafone y Telefónica el contrato de 260M por servicios de telecomunicaciones

TRC gestionará los servicios de videoconferencias seguras y mantenimiento de redes, ampliando la seguridad a todas las videoconferencias del Ministerio.

Vodafone se encargará de la telefonía móvil por 36,5 millones, mientras que Zelenza dará soporte y atención a usuarios por 11 millones.

Telefónica y Sphera gestionarán servicios e infraestructuras de datos, telefonía y localización, además de proporcionar internet y telemedicina para Defensa.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado un contrato de 258,4 millones de euros a TRC, Hisdesat, Vodafone, Telefónica y Zelenza para modernizar sus servicios de telecomunicaciones.

Telefónica, TRC, Hisdesat, Vodafone y Zelenza se han hecho con el megacontrato del Ministerio de Defensa para la prestación de servicios e infraestructura de telecomunicaciones de la infraestructura integral de información para la defensa (I3D), uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos impulsados por el Ministerio para modernizar sus comunicaciones. El acuerdo marco tiene un importe máximo de 258,4 millones de euros y el mismo está dividido en ocho lotes distintos, que se han repartido entre las empresas mencionadas.

De esta manera, el lote 1 ha caído en manos de la UTE conformada por Telefónica y la empresa Sphera. Este apartado tiene como objeto brindar servicios e infraestructuras de datos, telefonía y localización. El acuerdo marco correspondiente asciende hasta los 105,2 millones de euros.

Esta misma unión temporal de empresas se ha quedado con el lote 4, por lo que será responsable del suministro de internet a la cartera liderada por Margarita Robles, por 3,3 millones de euros.

En solitario, Telefónica también ha resultado adjudicataria de los lotes 5 y 8. El primero, valorado en 1,3 millones, está centrado en la telemedicina. El segundo es el lote de mayor valor, con 55,5 millones de euros, y se refiere al apoyo técnico y logístico a los servicios e infraestructuras de la I3D.

De igual manera, Defensa ha adjudicado a Hisdesat y Telefónica los servicios de comunicaciones satelitales, correspondientes al lote 3, cuyo acuerdo marco tiene un importe máximo de 29.6 millones de euros.

Vodafone, por su parte, se ha quedado con el lote 2 y será responsable de prestar servicios de telefonía móvil por 36,5 millones de euros.

Zelenza, en cambio, se ocupará de los trabajos de soporte y atención a los usuarios a cambio de 11 millones de euros.

Videoconferencias seguras

Finalmente, el departamento de Robles ha adjudicado a TRC el lote 7, vinculado a los servicios de videoconferencias seguras. El contrato, valorado en 15,8 millones de euros, tiene como objetivo proporcionar a las Fuerzas Armadas un servicio resiliente y de última generación, capaz de dar soporte a las comunicaciones audiovisuales del Ministerio de Defensa, tanto en territorio nacional como en zonas de operaciones.

Hasta la fecha, TRC ya era responsable de los servicios de videoconferencia segura en las redes clasificadas del Ministerio de Defensa. Con esta nueva adjudicación, Defensa extiende este nivel de seguridad al conjunto de sus servicios de videoconferencia, ampliando el alcance de una capacidad que hasta ahora estaba circunscrita a entornos clasificados.

Además, TRC se ocupa del mantenimiento 24x7 de la electrónica de red y del hardware crítico que sostiene parte de las infraestructuras de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, dentro del Acuerdo Marco promovido por el CESTIC, y presta además servicios avanzados de ciberseguridad para la I3D orientados a la prevención, detección y respuesta frente a amenazas.