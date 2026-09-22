El Gobierno aprueba el sostenimiento de buques de superficie y de submarinos 'Galerna' y un acuerdo con Renfe

El Gobierno aprueba la remisión a las Cortes del acuerdo con Egipto para el intercambio y protección de información clasificada en el ámbito de la Defensa.

Autorizado un convenio entre el Ministerio de Defensa y Renfe por 110 millones de euros, que cubre transporte de mercancías y personal, y formación para el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº12.

Se aprueba un acuerdo marco de asistencia técnica para la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada (JAL), valorado en 18 millones de euros y con una duración inicial de un año, prorrogable dos más.

El Consejo de Ministros autoriza una orden de ejecución para el mantenimiento y gestión de obsolescencias en buques de superficie y submarinos 'Galerna', con un valor de 80 millones de euros hasta 2029.

El Consejo de Ministros de hoy ha autorizado la orden de ejecución para el sostenimiento y gestión de obsolescencias en buques de superficie y submarinos clase 'Galerna', apoyados en el Arsenal de Cartagena.

Esta orden, según explica el Gobierno, permitirá garantizar la capacidad de mantenimiento incidental, preventivo y correctivo de los buques de la Armada apoyados por el Arsenal de Cartagena, esencial para asegurar la libertad de acción, entendida como la facultad para decidir el empleo de las Fuerzas Armadas, y de sus sistemas, para actuar de acuerdo a nuestros propios intereses.

El valor estimado de la orden asciende a 80 millones de euros y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029, salvo que el saldo disponible se agote antes.

Asimismo, el Consejo ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para contratar los servicios de asistencia técnica en el ámbito de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada (JAL).

Eso permitirá a la JAL disponer de servicios de apoyo técnico que complementen sus capacidades en la gestión contractual y financiera de las operaciones logísticas y de sostenimiento de la Armada que tienen encomendadas.

Algo que facilitará la tramitación administrativa y el seguimiento de la información y documentación que esta gestión genera, garantizando con ello la continuidad de estas operaciones y la adecuada planificación y ejecución de su presupuesto.

El valor estimado del acuerdo marco, de un año de duración y con posibilidad de prórroga de dos más, asciende a 18 millones de euros.

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción del convenio entre el Ministerio de Defensa y Renfe Mercancías y Renfe Viajeros con una vigencia de 5 años y un importe de 110 millones de euros.

Este nuevo convenio viene a satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas en lo relativo: al transporte por ferrocarril de mercancías y personal; y a la creación de un marco concreto de colaboración que se extienda a la formación del personal del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº12 del Ejército de Tierra.

Por último, dentro del Ministerio de Exteriores, se ha aprobado un acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Árabe de Egipto para el intercambio y la protección de información clasificada en el ámbito de la Defensa.

El presente Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Árabe de Egipto para el intercambio y la protección mutua de la información clasificada tiene por finalidad garantizar la protección de la información clasificada generada o intercambiada entre las Partes.