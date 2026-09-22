El Ejército de EEUU contrata con Lockheed Martin un primer lote del nuevo misil de precisión marítima por 1.200 millones

Lockheed Martin ampliará su producción para cuadruplicar la fabricación anual del PrSM, mientras continúan las pruebas y mejoras hasta 2027.

El sistema permite a las brigadas de artillería estadounidense atacar barcos enemigos a unos 400 km de la costa, duplicando la capacidad de fuego de los vehículos.

El misil PrSM Increment 2 ha superado pruebas clave, demostrando su capacidad para atacar objetivos navales en movimiento desde plataformas HIMARS.

El Ejército de EEUU ha adjudicado a Lockheed Martin un contrato de 1.200 millones de dólares para el nuevo misil de precisión marítima PrSM Increment 2.

El Ejército de Estados Unidos (US Army) ha dado un paso definitivo en la modernización de su artillería de largo alcance al adjudicar a la compañía Lockheed Martin un contrato marco valorado en 1.200 millones de dólares para la adquisición inicial, la producción continua y el desarrollo posterior del denominado misil PrSM Increment 2, la nueva generación de proyectiles de precisión de la fuerza terrestre estadounidense.

El acuerdo consolida la transición de este vector desde la fase puramente experimental hacia las cadenas de montaje industrial, acelerando la entrega de capacidad de fuego de precisión supersónica a los batallones en el terreno.

La firma del contrato se produce inmediatamente después de concretarse con éxito una segunda y decisiva prueba de vuelo en aguas abiertas, donde el misil demostró su capacidad operativa despegando desde un lanzador móvil de alta movilidad M142 HIMARS, según ha informado Lockheed Martin a través de un comunicado.

Durante el ejercicio, la munición desplegó con precisión sus cubiertas protectoras de vuelo y activó un complejo cabezal buscador multimodo desarrollado con el respaldo de las soluciones de arquitectura modular de la división tecnológica Strigo.

Estas tecnologías permitieron al proyectil recopilar datos críticos de vuelo en tiempo real, rastrear un objetivo naval en movimiento a gran distancia y abatirlo con exactitud, confirmando el salto cualitativo del sistema desde misiones terrestres tradicionales hacia operaciones de denegación de área en entornos insulares y costeros.

Esta nueva capacidad de ataque antibuque supone un hito para las fuerzas de artillería del US Army, transformando de forma radical la doctrina de sus plataformas terrestres. Hasta la fecha, los sistemas de cohetes HIMARS y los lanzadores oruga M270 se orientaban de manera prioritaria al ataque contra blancos estáticos en tierra.

Con la integración del buscador multimodo del Increment 2, estas mismas plataformas móviles ganan la capacidad de interceptar y destruir embarcaciones de guerra enemigas situadas a unos 400 kilómetros de la costa, ofreciendo a las brigadas de artillería una potente herramienta de combate naval sin necesidad de desplegar buques o cazas pesados.

El programa PrSM se concibió como el sustituto directo de los misiles balísticos del sistema ATACMS. A diferencia del estándar de la Guerra Fría, la nueva munición optimiza el espacio en las plataformas de lanzamiento al permitir alojar dos proyectiles en el mismo contenedor donde antes solo cabía uno.

Esto duplica la densidad de fuego de cada vehículo de artillería, incrementando notablemente la profundidad del pañol de municiones en el frente operativo.

Para respaldar el despliegue del PrSM Increment 2, el Pentágono ha modificado la vía de adquisición acelerando el programa mediante la directiva de adquisición ágil de transferencia rápida. Al reutilizar gran parte de los componentes probados del Increment 1 e integrarlos con el nuevo buscador antibuque, EEUU acorta drásticamente las fases de certificación y evita la costosa construcción de baterías de costa dedicadas.

Asimismo, Lockheed Martin se encuentra expandiendo sus plantas de producción a lo largo de su red industrial en territorio estadounidense para cuadruplicar la capacidad de fabricación anual del sistema PrSM.

Aunque la firma del contrato marca el inicio del suministro del lote inicial, el cronograma oficial contempla continuar los ensayos de maduración y llevar a cabo pruebas adicionales a lo largo de 2027 para garantizar que el sistema esté totalmente a punto para despliegues masivos en escenarios balísticos complejos.