Dos cazas F-18 españoles interceptan y escoltan a un avión espía ruso en aguas internacionales del Báltico

En Estonia hay desplegados 110 militares españoles y cuatro F-18, colaborando estrechamente con fuerzas aliadas turcas e italianas.

El avión ruso no se comunicó con los controladores aéreos civiles mientras volaba en la región.

La operación se realizó desde la Base Aérea de Ämari, en Estonia, como parte de la misión de defensa aérea de la OTAN.

Dos cazas F-18 españoles interceptaron y escoltaron a un avión espía ruso sobre aguas internacionales del Báltico.

El Destacamento Aero Táctico 'Ámbar' del Ejército del Aire y del Espacio de España ha tenido su primera salida en misión de interceptación.

Dos cazas F-18 despegaron ayer lunes en misión de alerta rápida —lo que se conoce como alpha scramble— desde la Base Aérea de Ämari, en Estonia, para identificar y escoltar a una aeronave rusa dedicada a la vigilancia.

Este avión de la Fuerza Aérea comandada desde Moscú se encontraba volando sobre aguas internacionales, pero en ningún momento se puso en contacto con los controladores aéreos civiles que monitorizan y coordinan esa región

El despegue de urgencia, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa en X, se enmarca dentro de la misión del Ejército del Aire en el país báltico, donde contribuye a la vigilancia y protección del espacio aéreo como parte de la Defensa Aérea y Contra Misiles Integrada (IAMD) de la OTAN en la región.

Al mando del comandante Antonio Mancebo Marín, el DAT 'Ámbar' está integrado por personal procedente de distintas unidades del Ejército del Aire y del Espacio, con una contribución principal del Ala 15, con base en Zaragoza, según recoge Europa Press.

En total, desplegados en Estonia se encuentran 110 militares españoles y cuatro aviones F-18.

Los medios españoles mantienen una estrecha colaboración con medios aliados en Estonia, ya que desde la Base Aérea de Ämari también operan los F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía, mientras que la Fuerza Aérea italiana participa en la misión de policía aérea de la OTAN con cazas Eurofighter. Estos últimos desde la Base Aérea de Siauliai, en Lituania.

El despegue para la interceptación del avión ruso llega poco más de un mes después de que otros dos F-18 españoles tuvieran que hacer lo mismo en Rumanía.

Aquella vez, según informó la OTAN, los aviones españoles despegaron tras la detección de un dron no identificado que, finalmente y tras penetrar el espacio aéreo rumano, viró y se dirigió hacia Ucrania.

Más recientemente, el pasado 15 de septiembre, un dron procedente de Bielorrusia encendió todas las alarmas en Lituania, lo que obligó a dos Eurofighter italianos a despegar desde Siauliai.

Los pilotos consiguieron neutralizar la amenaza ya en espacio aéreo lituano.