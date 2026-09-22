Los cazas F-16 que Milei compró a Dinamarca aterrizan en España antes de cruzar el Atlántico rumbo a Argentina

Argentina planea incorporar dos fragatas y tres submarinos convencionales, con una inversión prevista de 3.500 millones de dólares para renovar su flota naval.

La compra de 24 cazas F-16 por 300 millones de dólares es parte del plan de modernización de las Fuerzas Armadas impulsado por el presidente Javier Milei.

Las aeronaves cuentan con apoyo logístico de la Fuerza Aérea Argentina y aviones cisterna estadounidenses para el reabastecimiento en vuelo durante el trayecto.

Seis cazas F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca hicieron escalas en Zaragoza y Gran Canaria antes de cruzar el Atlántico rumbo a Argentina.

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) continúa ampliando su flota de aviones de combate. Una segunda tanda de seis cazas F-16 se encuentra realizando el viaje desde Dinamarca al país sudamericano y, antes de cruzar el océano Atlántico, este martes han realizado dos escalas en territorio español: primero, en la base aérea de Zaragoza, y, horas más tarde, en la de Gando (Gran Canaria).

Las aeronaves, según ha informado el Gobierno argentino, vuelan acompañados por un avión Boeing 737-700 matrícula T-99 y un KC-130H Hercules matrícula TC-69, ambos de la FAA.

Desde Gando, la formación continuará su traslado para iniciar el cruce atlántico con destino a Natal, al norte de Brasil.

Durante el salto, los cazas argentinos contarán con el apoyo de aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), que efectuarán el reabastecimiento en vuelo necesario para completar la travesía, tal como ocurrió en el traslado de las primeras seis unidades, en diciembre del año pasado.

"Es un largo recorrido sobre el Atlántico, con un destino claro. Llegar a nuestro país y seguir incorporando capacidades para una Fuerza Aérea moderna, preparada y a la altura de los desafíos de la Defensa Nacional", ha destacado el Ministerio de Defensa argentino a través de sus redes sociales.

Los cazas F-16 de Argentina a su paso por España Ministerio de Defensa de Argentina

La modernización de las Fuerzas Armadas es una de las metas que se ha impuesto Javier Milei desde que se convirtió en presidente de Argentina. Su gobierno, dentro de las posibilidades de la maltrecha economía del país, ha destrabado varios proyectos armamentísticos que no encontraron desenlace en administraciones anteriores de más de un color político.

De esta manera, con tan solo cinco meses en el cargo, en abril de 2024, Milei cerró la compra de 24 cazas F-16AM/BM Fighting Falcon Block 15 a Dinamarca.

En la venta de estas aeronaves, que la Real Fuerza Aérea Danesa operaba desde principios de los 80, ha estado muy involucrado Estados Unidos, que siempre debe dar el visto bueno a cualquier transacción que implique tecnología militar desarrollada por su industria.

De hecho, gran parte de los 300 millones de dólares (262 millones de euros) que Argentina deberá desembolsar para hacerse con los aviones de combate -cuyo primer pago de cerca de 100 millones debe realizarse este año- estará financiada por Washington.

Fragatas y submarinos

Para continuar con la modernización de las Fuerzas Armadas Argentinas, Buenos Aires pretende incorporar dos fragatas multimisión y tres submarinos convencionales de cara los próximos años.

Así se refleja en los presupuestos elaborados por el Gobierno de Milei para 2027, los cuales aún deben superar su examen en el Congreso. En las cuentas para el año que viene, se incluye la autorización para contraer un préstamo por 3.500 millones de dólares (3.050 millones de euros) para financiar la compra de los cinco buques, con un plazo mínimo de amortización de tres años.

De esa suma, 2.300 millones serán destinados al trío de sumergibles, mientras que 1.200 millones irán a parar a la pareja de buques de superficie. De acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso El Español, los futuros submarinos operarán desde la Base Naval de Mar del Plata y las fragatas desde la Base Naval Puerto Belgrano, ambas en la Provincia de Buenos Aires.

La Armada Argentina carece de sumergibles desde el naufragio del ARA San Juan, en 2017, en el que murieron 44 militares. Actualmente, los submarinistas argentinos deben viajar hasta Lima para adiestrarse en las unidades Tipo 209/1200, de diseño alemán, de la Marina de Guerra del Perú.