El mar de Alborán acoge desde hoy las maniobras militares 'Eagle Eye' con participación de los dos Ejércitos y la Armada

Las maniobras reflejan el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad y soberanía de España, incluyendo la vigilancia continua de espacio aéreo y territorios.

Participan seis cazas F-18, unidades de vigilancia aérea, la Unidad de Defensa Antiaérea II-73 y la fragata 'Méndez Núñez' equipada con sistema AEGIS.

El objetivo principal del ejercicio es mejorar la eficiencia en operaciones de vigilancia, presencia y disuasión, reforzando la defensa aérea nacional.

El mar de Alborán acoge las maniobras militares 'Eagle Eye 26-03', que integran al Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada.

Los ejercicios 'Eagle Eye 26-03' comienzan hoy en la zona sur de la península y aguas del mar de Alborán. El ejercicio, que concluirá este próximo viernes, tiene el objetivo de integrar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada en el sistema de defensa aérea nacional.

Liderado por el Mando Operativo Aéreo (MOA) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS), está planteado para mejorar la eficiencia en el desarrollo de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que el Ministerio de Defensa mantiene a lo largo de todo el año.

Esta activación, explican desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), refleja los valores fundamentales de las Fuerzas Armadas: trabajo en equipo, dedicación y el compromiso inquebrantable con la defensa y la seguridad de España.

Asimismo, las maniobras "no solo demuestran las capacidades militares españolas, sino también el compromiso con la paz y la estabilidad en el territorio español".

Un compromiso que queda reflejado "en una vigilancia las 24 horas del día, cada día del año, de nuestro territorio nacional, nuestras fronteras soberanas, las aguas territoriales, el espacio aéreo nacional, el espacio ultraterrestre contiguo y el ciberespacio".

Una combinación de capacidades que "garantiza la salvaguarda de la soberanía de nuestra nación, y se extiende al control efectivo del espacio aéreo y de la actividad que se desarrolla en él".

Despliegue

Por parte del Ejército del Aire y del Espacio, participarán seis F-18 del Ala 15, ubicada en la Base Aérea de Zaragoza, que se desplegarán en la Base Aérea de Málaga en misión QRA (Quick Reaction Alert).

Estos servicios de alarma y respuesta rápida aseguran la capacidad de estar en el aire en menos de 15 minutos desde la detección de una traza no identificada. Las aeronaves y sus tripulaciones reforzarán la vigilancia y perfeccionarán el adiestramiento de los militares en la labor de policía aérea en el espacio aéreo nacional.

Por otro lado, el Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC), ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), será el encargado de ejercer la vigilancia del espacio aéreo.

El GRUCEMAC empleará para ello los datos proporcionados por los diferentes Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA), así como los obtenidos por los medios terrestres y navales.

Por su ubicación, los Escuadrones de Vigilancia Aérea involucrados serán el EVA 3 (Constantina, Sevilla), EVA 9 (Motril, Granada) y EVA 11 (Alcalá de los Gazules, Cádiz).

El puesto de mando y control durante la ejecución de la activación lo constituye el Centro de Operaciones Aéreas (AOC), ubicado en la Base Aérea de Torrejón, según indican desde el EMAD.

Desde la base madrileña se realizará el control táctico para las operaciones de vigilancia, policía del aire y defensa del espacio aéreo de soberanía nacional. Además, será indispensable para cumplir los objetivos de la misión la coordinación y control táctico proporcionado por la Escuadrilla de Control Aéreo de Sevilla.

Ejercicios en el mar dentro de las maniobras Eagle Eye en 2020 EMAD

En el caso del Ejército de Tierra, la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) II-73 desplegará en los alrededores de la Base Aérea de Málaga y el puerto de Málaga, y proporcionará defensa antiaérea, complementando la vigilancia del espacio aéreo.

En esta operación conjunta, la UDAA “Carthago” está generada sobre la base del Mando de Artillería Antiaérea (MAAA) y liderada por el Grupo de Artillería Antiaérea (GAAA) II/73 (Cartagena).

Por parte de la Armada, la fragata F-104 'Méndez Núñez' se desplegará en el mar de Alborán con la misión de integrarse en el sistema de defensa aérea con el sistema de combate AEGIS. Con ello aportará capacidades tanto de vigilancia como de defensa antiaérea, complementando la cobertura del resto de unidades.

Equipada con tecnología de última generación, la 'Méndez Núñez' está diseñada para llevar a cabo una amplia variedad de misiones, desde defensa aérea hasta guerra antisubmarina.

Su capacidad para integrarse en operaciones conjuntas y con fuerzas aliadas internacionales la convierte en un activo de alto valor para la defensa nacional. Esta fragata cuenta con sistemas de radar y misiles avanzados que le permiten detectar y neutralizar amenazas a largas distancias, garantizando la protección efectiva del espacio aéreo.