La Legión en Almería celebró ayer el CVI aniversario de su fundación con apoyo al Tercio 'Duque de Alba' de Ceuta

Fue el primer acto público del general Moreno Arenas como jefe de la Brigada, quien resaltó el orgullo y compromiso de los legionarios bajo su mando.

El general jefe de la BRILEG, Juan Carlos Moreno Arenas, destacó el apoyo al Tercio 'Duque de Alba' de Ceuta y la vigencia del espíritu legionario tras más de un siglo.

El acto incluyó la lectura del Real Decreto fundacional, renovación del Juramento a la Bandera y entrega de títulos, becas y premios a personal destacado.

La Brigada de la Legión (BRILEG) celebró en Almería su 106º aniversario con una jornada de puertas abiertas y una parada militar en la Base Álvarez de Sotomayor.

La Brigada de la Legión (BRILEG) se vistió ayer de gala para la conmemoración de su CVI Aniversario Fundacional, con una jornada de puertas abiertas al público almeriense que culminó con la parada militar en el Patio de Armas de la Base Álvarez de Sotomayor en Viator.

La formación, presidida por el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Cabrerizo Calatrava, se inició con la entrada de las unidades en el Patio de Armas y, tras ella, se realizó la entonación del Cristo de la Buena Muerte. La mañana prosiguió con la incorporación a la formación de la Enseña Nacional del Tercio 3º a los acordes del Himno Nacional.

También hubo espacio para la lectura del Real Decreto fundacional de la Legión, la renovación del Juramento a la Bandera del personal que pasa a reserva y la entrega de títulos, becas y premios.

A continuación, el general jefe de la BRILEG, general de brigada Juan Carlos Moreno Arenas, dirigió unas palabras a los asistentes en las que se incluyó un mensaje de apoyo al Tercio 'Duque de Alba' 2º de la Legión por su trabajo en Ceuta, destacando la extraordinaria valía de los caballeros legionarios desplegados por las calles de la Ciudad Autónoma y los momentos tan complicados que están viviendo.

Moreno Arenas también subrayó que el de ayer no fue solamente una conmemoración del nacimiento de una unidad militar. "Celebramos la vigencia de un ideal, la permanencia de un espíritu que, desde hace más de un siglo, ha sabido resistir el paso del tiempo, las transformaciones de la sociedad y los cambios en la naturaleza de los conflictos, sin renunciar jamás a aquello que constituye su esencia", señaló.

Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Cabrerizo Calatrava, pasando revista Izan González Base Álvarez de Sotomayor, Viator (Almería)

"Porque la verdadera genialidad de nuestro fundador fue comprender que una unidad de choque no nace únicamente de un uniforme singular, de un armamento moderno o de una organización diferente. Nace, sobre todo, de un espíritu, de una manera de entender el deber y el servicio a España”, añadió.

El general de brigada también indicó durante su intervención que los conflictos podrán cambiar de rostro, "pero siempre seguirán resolviéndose gracias a hombres y mujeres capaces de cumplir con su deber cuando las circunstancias se vuelven más difíciles".

Y añadió: "Esa ha sido siempre la grandeza del soldado español. Y esa ha sido, desde su fundación, la razón de ser de la Legión".

Finalmente reafirmó que, la Brigada de la Legión está formada sin novedad y con el mismo compromiso de siempre, preparada para ser empleada donde se ordene, con la seguridad de que dejaremos hasta la última gota de sudor y sangre en el cumplimiento de la misión.

Reciente toma de mando

Esta celebración del aniversario legionario ha sido el primer acto público del general de brigada Juan Carlos Moreno Arenas, quien tomó el mando como jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' 2º de La Legión el viernes 18 de septiembre.

Hasta ese momento, Moreno Arenas venía desempeñando el cargo de jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército (Noroeste) y comandante militar de Valladolid y Palencia.

El acto contó con la formación en el Patio de Armas de unidades del Tercio 'Don Juan de Austria' 3º de La Legión, Bandera de Cuartel General, Batallón de Zapadores, Grupo de Artillería y Grupo Logístico, los guiones del Tercio 'Alejandro Farnesio' 4º de la Legión, Xª Bandera Millán Astray y Grupo de Caballería Ligero Acorazado 'Reyes Católicos', además de la Unidad de Música, la Banda de Guerra y la Enseña Nacional del Tercio 'Don Juan de Austria'.

El general Moreno Arenas, dirigiéndose a sus damas y caballeros legionarios, expresó: “el enorme orgullo que supone para mí asumir el mando de la Brigada de la Legión, donde el compromiso con mayúscula y la disponibilidad permanente de los que sirven en ella son su clara señal de identidad".

"Por ello, vosotros sois y seréis mi primera prioridad, puesto que sois vosotros, los que con vuestro sacrificio y espíritu de servicio hacéis realidad el cumplimiento de nuestra misión. Ya me lo demostrasteis cuando estuve destinado de teniente y capitán en la VII y VIII Banderas, y no tengo duda alguna de que así me lo seguiréis demostrando”, recalcó.