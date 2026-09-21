Los accionistas de la vasca Virtualware aprueban la compra de Virtalis, especialista en el sector de la defensa

Virtualware opera la sala de realidad virtual de la Escuela Militar de Sanidad en España y participa en ejercicios de la OTAN, consolidando su posición en el sector militar y tecnológico internacional.

Con la integración de Virtalis, Virtualware suma clientes como BAE Systems, Rolls-Royce y Lockheed Martin, y refuerza su presencia en el sector de la defensa del Reino Unido.

La operación, financiada en un 70% con deuda bancaria y en un 30% con recursos propios, permitirá al grupo vasco duplicar su tamaño y alcanzar una facturación prevista de 10 millones de euros en 2026.

Virtualware ha aprobado la compra del 100% de la británica Virtalis, especializada en entornos 3D para la industria de defensa, por cinco millones de euros más un pago variable.

La compañía tecnológica vasca Virtualware, a través de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, ha dado luz verde formal a la adquisición del 100% de la británica Virtalis, especializada en la creación de entornos 3D para industria de defensa.

La transacción, que ya contaba con la autorización previa del Gobierno del Reino Unido bajo la National Security and Investment Act de 2021, se articula mediante un único pago de cinco millones de euros al cierre y un tramo variable ligado a los resultados de los próximos dos ejercicios.

La operación ha sido financiada en un 70% mediante deuda bancaria y un 30% con caja propia y conforma un grupo que prevé alcanzar los 10 millones de euros de facturación y 2,5 millones de EBITDA para 2026.

Con la integración completa de Virtalis, la firma duplica su envergadura e incorpora 19 especialistas en la ciudad inglesa de Mánchester, sumando además la cartera en el sector de la defensa e industria pesada en la que se incluyen corporaciones como BAE Systems, Rolls-Royce, Thales, Lockheed Martin, Subsea 7 o Seaspan.

Claves de Virtualware

Detrás de este salto en el panorama de la realidad virtual internacional se encuentran más de 20 años de trayectoria, con un proyecto que nació en los laboratorios de computación gráfica de la Universidad de Deusto en 2004.

Tal como relató Unai Extremo, CEO y cofundador de Virtualware, en una entrevista a EL ESPAÑOL, la empresa evolucionó desde el desarrollo de proyectos a medida hacia un modelo de suscripción recurrente asentado en su plataforma VIROO.

A ello se sumó en 2024 la adquisición de la sueca Simumatic, especializada en virtual commissioning para clientes como Volvo Trucks.

Sergio Barrera (izquierda) y Unai Extremo, cofundadores de Virtualware Cedida

La compra de Virtalis completa el catálogo con sus motores Visionary Render y Geovisionary Render, orientados a la gestión y tratamiento masivo de datos 3D y escenarios geoespaciales para la industria.

En palabras de Extremo, "la introducción de Visionary Render y Geovisionary Render dentro de la compañía nos permite dar soluciones propietarias y soberanas punta a punta, desde la creación de la aplicación 3D hasta la operación de esa aplicación en entornos distribuidos seguros".

Sobre la capacidad de VIROO para interconectar escenarios complejos y compatibles con Unity y Unreal Engine, el directivo vasco subraya su versatilidad colaborativa: "VIROO es una plataforma que te habilita poder consumir una aplicación 3D como tú desees. Podemos tener a tres personas en Basauri entrenándose en una sala de realidad virtual y a otra en Nueva York con su ordenador interactuando en el mismo entorno".

Asimismo, Unai Extremo destaca la penetración del grupo en la industria militar de Reino Unido: "Tienen clientes de primer nivel que llevan muchos años trabajando con su tecnología en revisiones de diseño de buques o submarinos... Prácticamente no solapamos clientes ni mercado, ya que su actividad se concentra en un 80% en Reino Unido".

OTAN y Defensa

La operación refuerza la posición en el sector de la defensa de la compañía de Basauri. En España, Virtualware opera la sala de realidad virtual de la Escuela Militar de Sanidad (EMISAN), donde su plataforma VIROO entrena a sanitarios militares frente a emergencias por ataques NBQ (Nuclear, Biológico y Químico).

A nivel internacional, cuenta con especialistas designados por el Ministerio de Defensa en algunos grupos de investigación de la OTAN. Por ejemplo, desde Virtualware destacan el desarrollo de un marco común para la evaluación de tecnologías XR en adiestramiento o el estudio de la eficacia del entrenamiento médico basado en realidad extendida.

Este posicionamiento se respalda con su participación en ejercicios e hitos de la Alianza como el NATO TIDE Sprint, el simposio del NATO Modelling & Simulation Group (NMSG), el ejercicio NATO Toxic Trip , el CA2X2 Forum y los cursos del Centro de Excelencia de Medicina Militar de la OTAN.