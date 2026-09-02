La OTAN selecciona a GMV para reforzar sus capacidades estratégicas de ciberseguridad

La experiencia de GMV en programas europeos y organismos como EUSPA, ESA y el Departamento de Seguridad Nacional refuerza su papel líder en defensa y seguridad digital.

GMV podrá competir por futuros contratos en áreas como gestión de identidades, seguridad en la nube, análisis forense digital y gestión de vulnerabilidades.

El CSDM permitirá a la OTAN acceder de forma ágil a tecnologías y servicios especializados en ciberseguridad para responder a sus necesidades operativas.

La multinacional española GMV ha sido seleccionada por la OTAN para participar en el marco Cyber Security Dynamic Marketplace (CSDM) de ciberseguridad.

La multinacional española GMV ha sido seleccionada por la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA) como una de las empresas adjudicatarias del marco Cyber Security Dynamic Marketplace (CSDM).

El CSDM es un mecanismo de contratación a largo plazo que permitirá a la OTAN acceder de forma ágil a capacidades, tecnologías y servicios especializados en ciberseguridad.

En particular, la NCIA podrá contratar, mediante futuros contratos específicos, capacidades y servicios destinados a responder a las necesidades operativas de la Alianza en materia de ciberseguridad, facilitando así el acceso rápido y flexible a tecnologías para los objetivos de la OTAN.

De esta forma, según explican en un comunicado, GMV ha sido habilitada para competir por futuros contratos en áreas como la gestión de identidades, credenciales y accesos; seguridad de redes y perímetro; seguridad en la nube; plataforma de detección y análisis de amenazas; gestión de vulnerabilidades y exposición y, por último, plataformas de análisis forense digital y evidencias.

"GMV aportará su dilatada experiencia en la prestación de soluciones de ciberseguridad para organizaciones gubernamentales europeas e internacionales, incluidos programas de apoyo a las comunicaciones seguras, infraestructuras críticas [...] y sistemas de defensa críticos para las misiones", apuntan.

La compañía ya ha trabajado en algunas de estas áreas en organizaciones como EUSPA, ESA, Red.es y el Departamento de Seguridad Nacional de España.

"Ser seleccionados para el Cyber Security Dynamic Marketplace de la OTAN supone un hito importante que reconoce el compromiso de larga trayectoria de GMV con la prestación de soluciones de ciberseguridad fiables, innovadoras y críticas para las misiones", ha explicado José Prieto, director de estrategia global y desarrollo de negocio para Defensa y Seguridad en la compañía.

Según ha señalado, "este marco nos permite seguir apoyando los objetivos de ciberdefensa de la OTAN mediante la provisión de tecnologías avanzadas y conocimientos altamente especializados que contribuyan a reforzar la resiliencia de la infraestructura digital de la Alianza".

Esta adjudicación, afirman desde GMV, refuerza aún más el papel de la compañía como una de las principales compañías tecnológicas en defensa y seguridad a nivel europeo, con una sólida trayectoria de participación en programas europeos de defensa colaborativos e iniciativas relacionadas con la OTAN.