India acelera las negociaciones con Rusia para adquirir el caza de quinta generación Su-57 y el sistema de defensa aérea S-500

India busca acuerdos de coproducción con Rusia, tanto para el S-500 como para el Su-57, permitiendo la fabricación local y la integración de tecnología nacional.

El sistema S-500 puede interceptar amenazas a 600 kilómetros y en altitudes cercanas al espacio, incluyendo misiles balísticos y satélites.

La experiencia exitosa del sistema S-400 en el conflicto con Pakistán ha impulsado a India a solicitar más unidades y avanzar hacia el S-500, que ofrece mayor alcance y capacidad antimisiles.

India negocia con Rusia la adquisición del caza de quinta generación Su-57 y el sistema de defensa aérea S-500 para modernizar sus Fuerzas Armadas.

En el marco de la reciente Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, los encuentros de alto nivel entre el primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han puesto de manifiesto la intención de Nueva Delhi de elevar de manera sustancial la capacidad tecnológica y operativa de sus Fuerzas Armadas.

En el centro de la agenda bilateral emergen dos plataformas de vanguardia militar: el avanzado sistema de defensa antimisiles S-500 y el caza de quinta generación Su-57, cuyas negociaciones avanzan a un ritmo acelerado que presagia un nuevo capítulo en la arquitectura de seguridad del subcontinente asiático.

El trasfondo inmediato de este acercamiento reside en la exitosa experiencia operativa registrada durante la denominada Operación Sindoor, nombre con el que India denomina al conflicto mantenido con Pakistán, en mayo de 2025.

En aquella guerra de tan solo cuatro días, las baterías del sistema S-400 demostraron una eficacia sobresaliente al neutralizar diversas amenazas aéreas en entornos de alta exigencia táctica. India opera actualmente cuatro de los cinco escuadrones contratados en 2018, por un valor cercano a los 4.700 millones de euros, habiéndolos desplegado a lo largo de sus fronteras occidental, norte y oriental.

Mientras se espera la recepción del último escuadrón a finales de este año, el Ministerio de Defensa indio ya ha dado luz verde a una propuesta para adquirir otros cinco escuadrones adicionales del S-400, lo que refleja la plena confianza depositada por los mandos militares de India en el armamento ruso.

Sistema antiaéreo S-500 de Rusia Ministerio de Defensa de Rusia

Sin embargo, los estrategas de Nueva Delhi son conscientes de que las amenazas contemporáneas trascienden el dominio de la aviación convencional y los misiles tácticos. Es precisamente en este punto donde la incorporación del sistema S-500 adquiere una dimensión cualitativamente superior.

A diferencia del S-400, concebido para brindar cobertura táctica y de teatro de operaciones hasta un rango de 400 kilómetros contra cazas, drones y misiles de crucero, el S-500 ha sido diseñado como un escudo espacial de rango superior.

Esta nueva plataforma amplía la capacidad de intercepción hasta los 600 kilómetros y alcanza altitudes de combate de entre 180 y 200 kilómetros, penetrando abiertamente en el espacio cercano para hacer frente a misiles balísticos intercontinentales, vehículos de deslizamiento hipersónico e incluso satélites situados en la órbita terrestre baja.

Además, con un tiempo de respuesta reducido a apenas tres o cuatro segundos, en comparación con los diez segundos que requiere el S-400, y equipado con proyectiles de impacto directo de las series 77N6-N y 77N6-N1, el S-500 garantiza una capacidad de interceptación casi instantánea.

Por tanto, la adquisición del S-500 no busca sustituir la infraestructura existente, sino integrar una sofisticada red de defensa antiaérea por capas donde el S-500 asumirá la protección en la exosfera y el borde orbital, mientras que el S-400 mantendrá un control férreo sobre la capa atmosférica inferior.

Asimismo, Nueva Delhi persigue un acuerdo de coproducción bajo la iniciativa nacional de soberanía industrial. Esta posibilidad se ve con buenos ojos desde Moscú, que ya en 2021 vislumbraba a India como el cliente de lanzamiento internacional del S-500.

Paralelamente, las negociaciones en el terreno de la aviación de combate en torno al caza de quinta generación Su-57 marchan en la misma dirección. Confirmado por portavoces del Kremlin, el diálogo contempla la fabricación bajo licencia en plantas indias y la integración directa de armamento autóctono en la aeronave, emulando la exitosa cooperación tecnológica observada en proyectos como el misil BrahMos.