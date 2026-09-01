El Gobierno prepara financiación de los PEM de 2026 y aprueba la compra de granadas y un buque

También se destinarán 61,5 millones de euros a cascos de combate para el Ejército de Tierra y 43 millones a renovar la flota de carretillas elevadoras.

Se ha aprobado la adquisición de un buque multipropósito clase 'Carnota' para la Armada, valorado en 30 millones de euros, y el suministro de víveres por 100 millones.

El Consejo de Ministros ha autorizado la compra de granadas de mortero por más de 111 millones de euros para el Ejército de Tierra, Aire y Armada.

El Gobierno ha aprobado la financiación de 14 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) para Defensa, con una inversión de 2.139 millones de euros en 2026.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado varios acuerdos que allanan el camino a la parte económica de los próximos Programas Especiales de Modernización (PEM) que prepara el Ministerio de Defensa para este año.

De esta forma, el Ministerio de Industria financiará 14 nuevos programas incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa que la cartera liderada por Margarita Robles debe actualizar con las nuevas iniciativas.

"Los programas especiales de modernización tienen una gran relevancia para la base industrial y tecnológica de la defensa, contribuyendo a la generación de empleo cualificado en las distintas regiones de España", explican desde Hacienda.

Requieren, además, de una especial contratación, ejecución y seguimiento, y absorben un gran volumen de recursos financieros que se materializan en compromisos adquiridos con empresas nacionales e internacionales.

Las medidas económicas aprobadas en el consejo ministerial abarcan todos los aspectos necesarios para el impulso de los programas, como puede ser la modificación de los límites de gasto para los 14 nuevos programas y la transferencia de crédito para financiar actuaciones del Plan Industrial.

Dentro de esta última categoría, Hacienda comprometió un total de 2.139 millones de euros en la anualidad de 2026 para los programas aprobados el año pasado, mientras que se siguen financiando programas previos al Plan Industrial por 1.090 millones.

En cuanto a los 14 PEM que previsiblemente se aprobarán este año, el Ministerio de Industria contribuirá con 1.483 millones de euros.

De forma paralela, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

Con el fin de posibilitar al Ministerio de Industria la financiación de diversos programas en el marco de los Programas Especiales de Modernización en el periodo 2027-2032.

Compra de munición y sostenimiento

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para la adquisición de granadas de mortero por más de 111 millones de euros para completar las reservas de munición y mantener al mismo tiempo unos niveles que permitan la instrucción de las unidades, según recoge Efe.

Las granadas irán destinadas al Ejército de Tierra, al Ejército del Aire y del Espacio y a la Armada para la realización de ejercicios tácticos en territorio nacional por 111 millones de euros.

También se ha aprobado el gasto de 153 millones para un acuerdo para la contratación de los servicios de apoyo integral de ingeniería y sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire y del Espacio, incluyendo los sistemas comunes y logísticos, documentación, bancos, simuladores y equipos de apoyo.

Este acuerdo, que sustituye al vigente, adjudicado en 2023, garantizará la contratación de estos servicios de apoyo integral y la continuidad de las actuaciones de ingeniería y sostenimiento para el mantenimiento de estos sistemas de acuerdo con los requisitos de la normativa de aeronavegabilidad, complementando y apoyando la actuación del Mando de Apoyo Logístico, de sus centros logísticos y de las unidades que los operan.

Buque y víveres

También ha dado luz verde al contrato para la adquisición de un buque multipropósito clase 'Carnota' con capacidad de remolque de altura.

Con esta compra se dotará a la Armada de modernas y nuevas capacidades de remolque de altura, de transporte logístico, de transporte y suministro de agua y combustible, y de respuesta ante desastres y catástrofes.

Este buque asegura el apoyo al despliegue de otras unidades militares nacionales o de países aliados, su sostenimiento en operaciones y su repliegue, según Defensa.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 30.000.000 euros y una duración hasta el 1 de julio de 2027, hasta el plazo ofertado por el adjudicatario o hasta el cumplimiento del objeto del contrato.

Asimismo ha autorizado el suministro de víveres en todo el territorio nacional a los Buques, Unidades e Instalaciones de la Armada para la correcta alimentación de su personal y de todo aquel personal autorizado, por un importe de 100 millones de euros.

Cascos de combate y carretillas

El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de cascos de combate para el Ejército de Tierra por un importe de 61,5 millones de euros.

Este acuerdo permitirá dotar al Ejército de Tierra de un elemento esencial de combate personal en todas las operaciones en las que España participe bajo mandato ONU, OTAN, UE, o de las que se deriven de un acuerdo internacional.

Por último, ha aprobado la compra de carretillas elevadoras todoterreno y eléctricas para el Ejército de Tierra con el objetivo de renovar la flota, tanto en unidades operativas como logísticas, por un valor estimado de 43 millones de euros.

Estos vehículos, según Defensa, son esenciales para posibilitar las operaciones de acarreo y manipulación de cargas, y debido a su antigüedad, cercanos al fin de su vida útil, presentan un bajo grado de operatividad.