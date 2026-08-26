Robles destaca "la gran labor" del Cuartel General de la Fuerza Terrestre (FUTER) que coordina al 80% del Ejército de Tierra

La FUTER también se encarga de generar y preparar unidades y mandos para operaciones nacionales e internacionales, y coordina la ejecución de misiones y ejercicios asignados.

Robles ha subrayado la importancia de la actuación del Ejército de Tierra en la extinción de incendios y el apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El FUTER es responsable de preparar efectivos para misiones exteriores, apoyar al Mando Operativo de Canarias y gestionar emergencias en Ceuta.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado el papel del Cuartel General de la Fuerza Terrestre (FUTER), que coordina al 80% del Ejército de Tierra.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este miércoles el papel del Cuartel General de la Fuerza Terrestre (FUTER) durante una visita a sus instalaciones en Sevilla. Desde este órgano se dirige y coordina al 80% del Ejército de Tierra y se preparan las estructuras operativas necesarias para participar en operaciones militares.

Robles ha destacado la "gran labor" que desarrolla este cuartel general en ámbitos como la preparación de efectivos para misiones en el exterior, el apoyo al Mando Operativo de Canarias, la actividad en Ceuta y la gestión de personal ante situaciones de emergencia.

"Desde este Cuartel General se realiza esa labor de dirección, de planificación y de coordinación, y quería venir a agradecérselo personalmente y a transmitirles el orgullo que tenemos de nuestras Fuerzas Armadas, cuyos hombres y mujeres son ejemplo de profesionalidad", ha señalado.

La ministra también ha puesto el foco en la participación del Ejército de Tierra en el control y extinción de incendios, donde sus efectivos intervienen cuando el nivel de emergencia requiere apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Son intervenciones que evidencian que la profesionalidad, la coordinación y el trabajo en equipo son las claves del trabajo del personal militar en cualquier situación", ha afirmado Robles.

Generación de fuerzas para las operaciones

Entre las responsabilidades de la FUTER se encuentra la preparación de sus unidades y la generación de los mandos y fuerzas que posteriormente pueden ser transferidos a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

Es el mando encargado de preparar las principales unidades terrestres españolas —incluidos cuarteles generales de división y niveles inferiores— para su empleo en operaciones nacionales e internacionales, de la OTAN o la UE.

Además, participa en el planeamiento, conducción y ejecución de las misiones, operaciones, planes operativos y ejercicios que se le asignen.

La visita de Robles ha servido para poner en valor el trabajo de esta estructura del Ejército de Tierra, tanto en la preparación de las capacidades que pueden ser empleadas en operaciones como en su respuesta ante situaciones de emergencia.