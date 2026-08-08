Alemania adjudicará contratos de blindados a Rheinmetall y KNDS por 25.000 millones de euros antes de fin de año

El Ejército alemán también planea adquirir un tercer lote de vehículos de combate Puma, con un valor aproximado de 5.000 millones de euros.

Se estudian acuerdos marco adicionales por hasta 26.000 millones de euros para ampliar la flota de blindados en los próximos años.

El proyecto 'Arminius' contempla la compra de unos 1.800 vehículos Boxer 8x8, con un reparto equitativo entre ambas compañías.

Alemania adjudicará contratos a Rheinmetall y KNDS para fabricar blindados por más de 25.000 millones de euros antes de fin de año.

El importante incremento del gasto en defensa de Alemania comienza a cristalizar en diversos programas de adquisiciones a gran escala.

Con el compromiso de destinar a esta partida el 3,5% del PIB para 2029, las compañías germanas ya han tomado posiciones en los contratos multimillonarios y plurianuales. Los dos anuncios más recientes se los han llevado Rheinmetall y KNDS para la fabricación —a partes iguales— de blindados por más de 25.000 millones de euros.

La primera de las adquisiciones recae dentro del proyecto 'Arminius', por el que Alemania reforzará sus Fuerzas Armadas con vehículos 8x8 Boxer.

Según ha indicado Armin Papperger, director ejecutivo de Rheinmetall, se espera que antes de finalizar el año se articule un contrato para la compra de este modelo de blindado.

El reparto de trabajo se llevará a cabo de forma que cada compañía —Rheinmetall y KNDS— ejecute el 50% del programa, tal y como explica el medio Hartpunkt, por lo que recibirán aproximadamente 12.500 millones de euros.

Las conversaciones sobre este programa con el Ministerio de Defensa alemán están programadas para la segunda semana de septiembre y el debate parlamentario sobre la propuesta está fechado el 9 de diciembre del presente año.

En una llamada con analistas, Papperger explicó que el proyecto 'Arminius' podría firmarse pocos días después si consigue finalmente pasar el filtro político.

El directivo de Rheinmetall también ha detallado sus próximos planes sobre el citado proyecto y los posibles acuerdos de compra del futuro.

De este modo, además del pedido en firme de 25.000 millones anunciado, Papperger ha indicado que también se plantea un acuerdo marco ampliado con dos opciones sobre la mesa.

Ambulancia blindada Boxer 8x8 KNDS

Una de ellas es un contrato de 14.000 millones de euros con Rheinmetall como único actor industrial para las anualidades entre 2030 y 2035. La segunda es otro acuerdo marco que contempla mayor número de blindados por 26.000 millones de forma conjunta con KNDS.

Durante la misma intervención, Papperger reconoció que este último acuerdo marco todavía no tiene todas las garantías y podría no llevarse a cabo o que Berlín decida cambiar las condiciones.

Según el mismo medio alemán, el contrato ya adjudicado por 25.000 millones contemplaría alrededor de 1.800 vehículos Boxer. A los que habría que añadir 3.500 si Berlín opta por la primera opción de acuerdo marco o 5.500 si elige la segunda.

En cuanto a la versión, una gran parte del pedido en firme de Boxer estará compuesto por vehículos de mando y por otros con el cañón Skyranger. Otras variantes serán para lanzapuentes, obuses de 155 mm, transporte de tropas y ambulancia.

Vehículo Puma

Además del Boxer, las Fuerzas Armadas alemanas se encuentran igualmente trabajando en la adquisición de un nuevo lote de vehículos de combate de infantería (VCI) modelo Puma.

El programa tiene un valor aproximado a los 5.000 millones de euros, según explicó el propio Papperger.

Vehículo de combate Puma Rheinmetall Rheinmetall

Rheinmetall prevé que el contrato por este tercer lote de Puma se cierre ya el año próximo, pero prevé unos ingresos de 2.500 millones al ser un programa ejecutado por la compañía PSM, un consorcio junto a KNDS.

La intención de adquirir nuevos VCI Puma también queda reflejada en el presupuesto del Gobierno alemán para 2027. Las autorizaciones para este ámbito superan los 16.000 millones hasta el año 2039.

El primer lote de Puma, compuesto por 350 VCI, se encuentra actualmente en periodo de modernización por la industria, mientras que las Fuerzas Armadas ya han recibido 50 del segundo lote, que estará compuesto por 200 vehículos más a entregar a partir de 2028.

Tras la finalización de la modernización y del proceso de entrega, Alemania contará con 600 vehículos de combate de infantería, a los que se sumarán los del tercer lote anunciado por Rheinmetall.

Medios alemanes ya informaron a finales del año pasado que el Ejército podría alcanzar los 1.000 VCI, por lo que sería necesario adquirir 400 unidades más.

Sin embargo, los analistas apuntan a que estos 5.000 millones de euros anunciados por Papperger no serían suficientes para satisfacer el gasto y que la cifra de este tercer lote se situaría alrededor de los 200 vehículos.