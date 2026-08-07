Las fragatas F-81 'Santa María' y F-85 'Navarra' recalan en Ceuta y se unen al patrullero 'Rayo' en labores de vigilancia

La Armada ha iniciado la modernización de las fragatas F-80, que llevan en servicio desde los años 80 y 90, para prolongar su vida útil hasta la llegada de las F-110.

El despliegue responde a una coordinación entre Defensa e Interior para apoyar a la Guardia Civil en labores de control y disuasión.

Ambas fragatas, junto al patrullero 'Rayo', refuerzan la vigilancia marítima debido a las tensiones con Marruecos por la entrada masiva de inmigrantes.

Las fragatas F-81 'Santa María' y F-85 'Navarra' han llegado al puerto de Ceuta tras partir de la Base Naval de Rota.

Tras partir de la Base Naval de Rota (Cádiz) hace un par de días, las fragatas F-81 'Santa María' y F-85 'Navarra' ya han recalado en el puerto de la Ciudad Autónoma de Ceuta en medio de las tensiones con Marruecos por la entrada masiva de inmigrantes hace ya una semana.

Ambas embarcaciones conforman la 41ª Escuadrilla de Escoltas junto con los otros cuatro buques que completan la clase 'Santa María', una familia de fragatas que entraron en servicio en la Armada desde finales de los años 80 a principios de los 90.

Se incorporan de esta forma en labores de vigilancia marítima y disuasión al Buque de Acción Marítima (BAM) P-42 'Rayo', que lleva en la zona desde principios de esta semana y que supuso el primer despliegue de un patrullero de altura tras la crisis con Marruecos.

El despliegue de estos tres barcos de la Armada responde a un refuerzo extraordinario coordinado entre los Ministerios de Defensa e Interior para dar respuesta a una creciente preocupación en la región debido a la instrumentalización de la migración por parte de Marruecos.

Aunque la Guardia Civil es la encargada del control de la valla fronteriza, la presencia de militares proporciona un apoyo importante a las unidades dependientes de Interior en ámbitos como la vigilancia, la disuasión o el control de masas.

Fragatas F-80

Durante el incidente de Perejil, la fragata F-85 'Navarra' fue una de las unidades que participó en la operación Romeo Sierra para desalojar a los gendarmes marroquíes que había ocupado la isla.

A pesar de llevar entre tres y cuatro décadas de servicio, la Armada decidió, hace unos meses, llevar a cabo la modernización de la serie F-80 y, a principios de julio, se anunció que integraría el sistema antimisil Simbad-RC de MBDA.

"Son embarcaciones claramente antiguas, pero todavía muy válidas", explican fuentes de la Armada a EL ESPAÑOL.

Tal y como explican a este periódico, el proceso se encuentra todavía en una fase muy inicial de evaluación de las capacidades que quieren integrar y de los sistemas a sustituir.

Tampoco se ha determinado por el momento cuántas embarcaciones de la clase 'Santa María' experimentarán este proceso de ampliación de vida útil.

"El objetivo pasa por contar con las F-80 para ir solapando su retirada con la entrada en servicio de las fragatas F-110", apuntan.

Algunas unidades de la clase 'Santa María' han visto recortadas de forma importante sus capacidades en los últimos años, principalmente con la retirada de algunos equipos o sistemas de armas que las acercan actualmente a un patrullero de altura.