EEUU transforma 19 submarinos clase Virginia en plataformas de ataque con 28 misiles Tomahawk adicionales

El contrato para construir nueve submarinos Block VI asciende a 42.100 millones de dólares y busca reforzar la disuasión estadounidense frente a China y Rusia.

La medida inicia el relevo de los submarinos clase Ohio y convierte a los nuevos Block V y VI en plataformas de ataque estratégico.

Estos submarinos aumentan su capacidad de ataque de 12 a 40 lanzadores verticales, añadiendo 28 misiles Tomahawk adicionales por unidad.

La US Navy ha dado un paso decisivo para reforzar su capacidad de ataque submarino al reclasificar 19 submarinos nucleares de la clase Virginia equipados con el Virginia Payload Module (VPM) como submarinos lanzamisiles guiados (SSGN).

La medida refleja el salto en potencia de fuego de estas plataformas, que ganarán 28 misiles Tomahawk adicionales y anticipa un cambio en su papel dentro de la estrategia naval estadounidense frente a China y Rusia. Con el VPM, un Virginia pasa de 12 a 40 lanzadores verticales, triplicando su capacidad de ataque contra objetivos en tierra.

La decisión afecta a los futuros submarinos de los Block V y Block VI de la clase Virginia, que dejarán de ser considerados únicamente submarinos de ataque rápido (SSN) para pasar a integrar la categoría de plataformas de ataque estratégico, gracias a una capacidad de lanzamiento de misiles muy superior a la de las versiones anteriores.

📰 #USNAVY UPDATE: The Department of the Navy is taking a decisive step to sharpen its competitive edge, reclassifying nineteen planned Virginia Class submarines equipped with the Virginia Payload Module (VPM) as guided missile submarines (SSGN).



This pivotal shift clearly… pic.twitter.com/9R9sS3efx0 — Office of the Chief of Naval Operations (@USNavyCNO) August 3, 2026

La clave de esta transformación es el citado VPM, una sección adicional del casco con cuatro tubos verticales de gran diámetro, cada uno para siete misiles Tomahawk. Esto suma 28 misiles de crucero por submarino, multiplicando su capacidad de ataque de precisión a larga distancia contra objetivos terrestres y navales sin sacrificar su ventaja principal: la sigilosidad.

"Reclasificar los submarinos equipados con el Virginia Payload Module como SSGN refleja con precisión la extraordinaria capacidad de ataque, la flexibilidad operativa y el alcance global que estas plataformas aportan a la flota", afirmó el jefe de Operaciones Navales, el almirante Daryl Caudle.

A su juicio, estos submarinos "proporcionarán una disuasión potente y persistente, ampliarán las opciones de los comandantes combatientes y garantizarán que la Marina esté preparada para combatir y vencer cuando y donde sea necesario".

El relevo de la clase Ohio

La reclasificación supone también el inicio del relevo de los cuatro submarinos Ohio convertidos en SSGN a comienzos de la década de 2000, cuyo progresivo retiro dejará un vacío en la capacidad de ataque convencional de largo alcance de la Armada estadounidense.

El primer Virginia equipado con el nuevo módulo será el USS Arizona, segundo submarino del Block V, cuya entrega está prevista para el año fiscal 2029.

Submarino USS Arizona US Navy

En total, diez submarinos Block V incorporarán el VPM, mientras que los nueve Block VI previstos también nacerán bajo la nueva clasificación.

El anuncio llega apenas unos días después de que la Marina estadounidense adjudicara un contrato de 42.100 millones de dólares a General Dynamics Electric Boat y Huntington Ingalls Industries-Newport News Shipbuilding para construir los nueve submarinos Block VI, uno de los mayores programas de construcción naval militar actualmente en marcha.

Guerra naval del futuro

Actualmente, la US Navy cuenta con 26 submarinos de la clase Virginia en servicio y mantiene otros 23 en distintas fases de construcción o planificación. Cada nuevo bloque introduce mejoras en sensores, sistemas de combate, propulsión y armamento, pero el Virginia Payload Module representa el salto más importante en capacidad ofensiva desde la entrada en servicio de esta clase en 2004.

La ampliación del arsenal embarcado permitirá sostener campañas de ataque más prolongadas y dotará a la Marina de una mayor flexibilidad en escenarios de alta intensidad, especialmente en el Indo-Pacífico, donde Washington busca reforzar su capacidad de disuasión frente al rápido crecimiento naval de China.

"La fuerza submarina se define por su capacidad para operar sin ser detectada y golpear sin previo aviso", explicó el vicealmirante Rick Seif, comandante de la Fuerza Submarina estadounidense, según indica Military Times.

"Al integrar una elevada capacidad de ataque de precisión en estas plataformas furtivas, estos SSGN se convierten en un habilitador esencial de las Operaciones Marítimas Distribuidas, proporcionando la potencia de fuego flexible y abrumadora que necesitan nuestras fuerzas para imponerse en cualquier teatro de operaciones".

Con esta reclasificación, la US Navy no solo actualiza la denominación de una parte de su futura flota, sino que redefine el papel de los Virginia como uno de los principales instrumentos de proyección de poder, disuasión convencional y ataque estratégico de Estados Unidos durante las próximas décadas.