El Destacamento Aéreo Táctico ‘Paznic’ lidera la Policía Aérea Reforzada de la OTAN en Rumanía durante cuatro meses

La misión consolida la cooperación entre España y Rumanía, y refuerza la postura defensiva de la OTAN frente a la tensión en el mar Negro y la guerra en Ucrania.

El destacamento español mantiene la capacidad de Alerta de Reacción Rápida de la OTAN, preparado para interceptar cualquier amenaza aérea cerca del territorio aliado.

Unos 200 militares españoles, cazas F-18 y helicópteros NH90 están desplegados en la Base Aérea 86 de Borcea para reforzar la seguridad en el flanco este de la Alianza.

La Fuerza Aérea Española lidera durante cuatro meses la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN en Rumanía, vigilando el espacio aéreo del mar Negro.

La Fuerza Aérea Española ha tomado el relevo en una de las misiones más sensibles de la OTAN en el flanco oriental: la Policía Aérea Reforzada (Enhanced Air Policing, eAP-72) en Rumanía, desde donde vigilará durante cuatro meses el espacio aéreo del mar Negro y reforzará la disuasión aliada frente a Rusia.

El flanco oriental de la OTAN vuelve a situar a España en primera línea de la defensa colectiva. El Destacamento Aéreo Táctico (DAT) 'Paznic', al mando del teniente coronel Alberto Borja Calvo López, ha asumido la misión de Policía Aérea Reforzada (Enhanced Air Policing, eAP-72), una operación clave para garantizar la vigilancia del espacio aéreo aliado en una región especialmente sensible desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Durante los próximos cuatro meses, cerca de 200 militares españoles, cazas F-18 y, por primera vez, helicópteros NH90 estarán desplegados hasta diciembre en Rumanía, para actuar como policía aérea de la OTAN en este país y encargarse de la seguridad del espacio aéreo del flanco este.

El contingente español será el responsable de mantener las capacidades de Alerta de Reacción Rápida (Quick Reaction Alert, QRA) de la OTAN, con aeronaves y tripulaciones preparadas para despegar en cuestión de minutos ante cualquier actividad aérea no identificada o potencialmente hostil en las proximidades del espacio aéreo aliado.

El relevo se oficializó en la Base Aérea 86 de Borcea, donde España tomó el testigo de los contingentes británico e italiano, encargados de la misión durante el último cuatrimestre.

Pasada de un F18 español, un F-16 rumano y un Eurofighter británico tras finalizar el acto. Emad

La ceremonia estuvo presidida por el secretario de Estado y jefe del Departamento de Política de Defensa, Planificación y Relaciones Internacionales de Rumanía, Sorin Dan Moldovan, y contó con la presencia de autoridades civiles y militares de ambos países y de la OTAN.

Entre los asistentes figuraban el segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa rumano, teniente general Dragoș Dumitru Iacob; el comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de Torrejón, teniente general Pablo Sánchez de Lara, y el consejero de la Embajada de España en Rumanía, Alejandro Barambones Adarve.

Durante la ceremonia de transferencia de autoridad, el teniente coronel Alberto Borja Calvo López destacó el compromiso del contingente español con una misión que, según señaló, "protege lo que compartimos". "Cada miembro del destacamento aportará su esfuerzo, su disciplina y su compromiso", afirmó.

Pilar de la defensa aérea aliada

La misión de Policía Aérea Reforzada constituye uno de los pilares de la defensa aérea aliada en el este de Europa. Su objetivo es detectar, identificar y, si fuera necesario, interceptar cualquier aeronave que desarrolle actividades no coordinadas cerca del espacio aéreo de la OTAN, preservando la integridad del territorio aliado y reforzando la capacidad de respuesta frente a posibles incidentes.

Además de mantener la vigilancia permanente, el DAT 'Paznic' desarrollará ejercicios y actividades de adiestramiento junto a otras fuerzas aéreas aliadas para incrementar la interoperabilidad y fortalecer la postura de defensa colectiva de la Alianza.

La participación española en esta operación consolida la cooperación con Rumanía y vuelve a evidenciar la capacidad del Ejército del Aire y del Espacio para desplegar y sostener un destacamento de combate integrado en la estructura de mando de la OTAN.

En un escenario marcado por el incremento de la tensión en el Mar Negro y la persistencia de la guerra en Ucrania, el liderazgo de la misión eAP-72 refuerza el papel de España como uno de los aliados más comprometidos con la seguridad del flanco este.