La Armada despliega en Ceuta el Buque de Acción Marítima P-42 'Rayo' mientras la tensión con Marruecos sigue latente

El 'Rayo' es parte de la clase 'Meteoro', destacada por su flexibilidad y capacidad para múltiples tareas de seguridad y apoyo en el mar.

La nave está equipada con armamento avanzado, capacidad para operar helicópteros y embarcaciones semirrígidas para operaciones de interdicción.

El buque 'Rayo' realiza misiones de control marítimo, prevención de amenazas asimétricas y convencionales, y lucha contra el tráfico de personas y terrorismo.

La Armada ha desplegado el Buque de Acción Marítima P-42 'Rayo' en Ceuta para reforzar la vigilancia marítima tras la llegada masiva de inmigrantes y la tensión con Marruecos.

Entre las medidas de disuasión y refuerzo militar que ha desplegado el Ministerio de Defensa en Ceuta está la presencia del buque P-42 'Rayo', que recaló en el puerto de la Ciudad Autónoma este pasado lunes.

La embarcación, que tiene como base el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, se ha desplazado hasta Ceuta con el objetivo de reforzar la vigilancia marítima de la zona tras la llegada masiva de inmigrantes el pasado viernes y con las tensiones diplomáticas con Marruecos todavía lejos de normalizarse.

El BAM 'Rayo' "lleva a cabo misiones de acción marítima de carácter militar relativas al control del mar contra amenazas asimétricas o convencionales de pequeña entidad", explican desde la Armada.

En particular, en situaciones de baja intensidad, mediante el desarrollo de cometidos de disuasión y vigilancia marítima para la prevención. También "acciones limitadas de neutralización, enmarcadas en los escenarios de Seguridad Marítima".

Entre los cometidos permanentes descritos por la Armada y asignados está el control y neutralización de operaciones terroristas, operaciones contra el tráfico de personas, respuesta de crisis (ayuda humanitaria y rescate) e inteligencia.

También recoge cometidos de presencia naval, control de actividades y tráfico marítimo, protección del tráfico mercante y apoyo a otras unidades.

En cuanto a los cometidos complementarios, el 'Rayo' también puede actuar en escenarios de interdicción marítima, inserción y extracción de unidades, control y neutralización de piratería marítima, operaciones contra el narcotráfico, evacuación y control medioambiental.

El buque tiene capacidad para acoger una Unidad Aérea Embarcada que apoye a la toma de helicópteros de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, así como equipos de Infantería de Marina.

Dispone de dos embarcaciones semirrígidas con capacidad para 18 personas que pueden ser utilizadas para operaciones de interdicción marítima.

En cuanto al armamento, dispone de un cañón Oto Melara de 76 milímetros, asociado a un sistema de dirección de tiro DORNA-2. Así como dos montajes de 25 milímetros MK-38 Mod 2, que igualmente pueden asociarse con DORNA y funcionar de forma independiente con sensores optrónicos.

La panoplia de armas se completa con dos ametralladoras Browning de 12,7 y otras portátiles. El 'Rayo' cuenta con un equipo de guerra electrónica y lanzadores de contramedidas.

El 'Rayo' es la segunda unidad que salió del astillero de la clase 'Meteoro', una familia de patrulleros de altura que se ha erigido como una de las plataformas navales más flexibles de la Armada.

Cuentan con una eslora de 93,9 metros, una manga de 14,2 y un desplazamiento de 2.670 toneladas a plena carga.