Rheinmetall modernizará la fragata Bayern por cientos de millones para mantenerla operativa hasta 2035

La fragata Bayern, en servicio desde 1996, ha participado en operaciones internacionales clave de la Marina alemana y la OTAN, y es uno de los principales escoltas de la flota.

Los trabajos se realizarán en los astilleros Neue Jadewerft en Wilhelmshaven, con entrega prevista para 2029, afectando casi todos los sistemas críticos de la fragata.

La actualización incluirá la renovación de sistemas de combate, radares, propulsión y capacidades de guerra antisubmarina, adaptando el buque a los estándares tecnológicos actuales.

Rheinmetall modernizará la fragata alemana 'Bayern' (F217) por varios cientos de millones de euros para extender su vida operativa hasta al menos 2035.

La industria de defensa alemana continúa acelerando la modernización de su flota naval. Rheinmetall se ha adjudicado un contrato valorado en varios cientos de millones de euros para llevar a cabo la actualización integral de la fragata 'Bayern' (F217), una de las cuatro unidades de la clase Brandenburg (F123) de la Marina alemana, con el objetivo de prolongar su vida operativa, al menos, hasta 2035.

La adjudicación, dentro del programa de extensión de vida de las fragatas, incluye una profunda actualización para adaptar el buque al combate naval moderno, con foco en la guerra antisubmarina. La empresa alemana renovará el sistema de combate, radares, propulsión y capacidades ASW de uno de los principales escoltas de la Deutsche Marine.

Los trabajos se desarrollarán en los astilleros Neue Jadewerft, propiedad de Rheinmetall y situados en Wilhelmshaven, donde la 'Bayern' ya ha comenzado su proceso de modernización.

El programa arrancará con el desmontaje de los principales sistemas antes de trasladar el buque al dique seco. La entrega está prevista para 2029.

La remodelación tecnológica afectará a prácticamente todos los sistemas críticos de la fragata. Uno de los elementos más importantes será la sustitución del Combat Management System (CMS), el sistema encargado de integrar la información táctica y coordinar sensores, armas y comunicaciones durante las operaciones.

La fragata Bayern (F217). Deutsche Marine.

Rheinmetall también renovará los radares, revisará los principales sistemas de ingeniería, actualizará completamente la planta propulsora y la transmisión, además de reforzar las capacidades de guerra antisubmarina (ASW), la misión para la que fueron concebidas originalmente las fragatas F123.

Según la compañía, estas mejoras permitirán situar al buque "al nivel de los últimos estándares tecnológicos" y garantizarán su capacidad para operar en escenarios navales de alta intensidad durante la próxima década.

Casi tres décadas de servicio

La 'Bayern' (F217) es la tercera de las cuatro fragatas de la clase Brandenburg, diseñadas para sustituir a los antiguos destructores de la clase Hamburg y especializadas desde su origen en la escolta naval y la lucha antisubmarina.

Construida por Nordseewerke en Emden, fue puesta de quilla en diciembre de 1993, botada en junio de 1994 y entró en servicio el 15 de junio de 1996.

Con casi 139 metros de eslora, 16,7 metros de manga y un desplazamiento cercano a las 4.900 toneladas, puede superar los 29 nudos gracias a un sistema de propulsión CODOG, que combina motores diésel y turbinas de gas.

La Fragata cuenta con una dotación de unos 220 militares y está integrada en el 2.º Escuadrón de Fragatas, con base en Wilhelmshaven.

Durante casi treinta años de servicio, la 'Bayern' ha participado en algunas de las principales operaciones internacionales de la Marina alemana y de la OTAN.

Entre ellas figuran su despliegue en el Adriático durante la campaña de Kosovo en 1999, su papel como buque insignia de la Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) en 2005 y, más recientemente, la misión alemana en el Indo-Pacífico entre 2021 y 2022, con la que Berlín reforzó su presencia en una región estratégica y estrechó la cooperación con aliados como Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá.

Además de su especialización en guerra antisubmarina, las F123 disponen de capacidades de defensa aérea y guerra de superficie, lo que las convierte en uno de los principales buques de escolta de la Marina alemana.

Apuesta por el negocio naval

La adjudicación supone también un nuevo impulso para la división Naval Systems de Rheinmetall, que busca consolidar el mantenimiento, la modernización y el apoyo al ciclo de vida de buques militares como una de sus principales líneas de negocio.

"Estamos plenamente centrados en ejecutar el proyecto conforme al calendario previsto. Neue Jadewerft cuenta con una amplia experiencia en la modernización y mantenimiento de fragatas y posee un profundo conocimiento en la integración de sistemas marítimos complejos", afirmó Tim Wagner, consejero delegado de Rheinmetall Naval Systems.

Este contrato se enmarca en el fuerte incremento de la inversión naval que están acometiendo Alemania y otros países europeos para modernizar sus flotas ante el deterioro del entorno de seguridad y el creciente protagonismo de la guerra submarina en el flanco norte de la OTAN.