La Armada se prepara para desplegar una barrera de boyas en Ceuta tras el anuncio de Sánchez

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el Ejército apoyará las labores humanitarias y la defensa de la integridad territorial de Ceuta.

El presidente Pedro Sánchez anunció esta medida como respuesta temporal, mientras estudia una reforma de la Ley de Extranjería para garantizar repatriaciones más eficientes.

La instalación de las boyas será coordinada por Salvamento Marítimo, con apoyo de la Armada y la Guardia Civil, y busca delimitar de forma visible el límite fronterizo en el mar.

La Armada española prepara el despliegue de una barrera de boyas en la frontera marítima de Ceuta para reforzar el control ante la llegada de migrantes desde Marruecos.

La Armada española ha comenzado a preparar el posible despliegue de una barrera de boyas en la frontera marítima de Ceuta después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este viernes que el Ejecutivo recurrirá a esta medida para reforzar el control de los accesos por mar mientras estudia una reforma de la Ley de Extranjería.

La actuación, que será coordinada por Salvamento Marítimo (Sasemar) con el apoyo de la Armada y la Guardia Civil, persigue instalar una línea de boyas en el espigón fronterizo que actúe como una barrera física visible y permita identificar con mayor claridad el límite fronterizo en el mar.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la Armada ya está recabando información técnica entre las unidades de buceo con experiencia en la instalación y manejo de este tipo de sistemas flotantes, boyas de señalización, de seguimiento o de marcaje de objetos para garantizar la seguridad en superficie.

En concreto, las consultas se están realizando al Centro de Buceo de la Armada (CBA), ubicado en la Estación Naval de La Algameca (Cartagena) y dependiente del Almirante de Acción Marítima.

Este centro constituye la unidad de referencia de la Armada en materia de operaciones subacuáticas y trabajos técnicos bajo el agua, por lo que dispone del conocimiento especializado necesario para asesorar sobre el despliegue de una infraestructura de estas características.

Además, la Armada cuenta con otro recurso que podría intervenir en la citada operación. Se trata del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (MARDIZ), del que depende la Unidad de Buceo de Cádiz, responsable del apoyo a las operaciones marítimas en el entorno de Ceuta y Melilla. Esta unidad podría participar tanto en la instalación como en el mantenimiento de la barrera si finalmente se ejecuta el despliegue.

El MARDIZ es uno de los mandos subordinados de la Fuerza de Acción Marítima y tiene entre sus cometidos contribuir a la Acción del Estado en la Mar, proteger los intereses marítimos nacionales y ejercer el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, capacidades que encajan con una operación de estas características.

Desde Interior apuntan a este medio que, posiblemente, sea la Guardia Civil quien lleve a cabo esta misión.

Una medida temporal

El anuncio fue realizado por Pedro Sánchez durante su visita a Ceuta, donde explicó que el despliegue de las boyas forma parte de una respuesta "coyuntural" ante la llegada de miles de migrantes desde Marruecos.

Según explicó el presidente, el objetivo es crear una barrera de contención visible que facilite la aplicación de la legislación vigente y de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que determinó que la Ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera —las conocidas como devoluciones en caliente— cuando los migrantes son interceptados en el mar.

Paralelamente, Sánchez se mostró dispuesto a estudiar una reforma de la Ley de Extranjería para garantizar que las "repatriaciones en frontera" puedan realizarse "de la manera más eficiente posible".

El presidente evitó responsabilizar a Marruecos de la crisis migratoria y aseguró que las autoridades del país vecino están colaborando para agilizar el retorno de sus ciudadanos.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles ha subrayado que el Ejército va a estar para apoyar "en todo momento" a la ciudadanía de Ceuta y también aquellas labores que sean humanitarias. "Son vidas humanas. Los acontecimientos de 2021 también pusieron de relieve que hubo muchas personas muertas y heridas. Lo más importante es que velemos por la seguridad de las personas", ha hecho hincapié.

La ministra ha puesto en valor también que "todos los militares de Ceuta" están para "prestar ayuda a la población" y defender "la integridad territorial" de la ciudad ante el "atentado" que ha sufrido tras la llegada masiva de migrantes, según ha recalcado.

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Robles ha avisado a las mafias de que se va a aplicar "la legalidad española" y que habrá "devoluciones" a Marruecos, tal y como ha garantizado previamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Esto no es una entrada sin más", ha advertido, para después garantizar que se va a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo y se instalará elementos en el mar para la "contención", como boyas.

A la espera de una eventual modificación legal, la barrera de boyas se perfila como la principal medida inmediata del Gobierno para reforzar el control de la frontera marítima de Ceuta, una actuación en la que la Armada ya ha comenzado a movilizar sus capacidades técnicas especializadas para hacer posible su despliegue.