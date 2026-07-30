La OTAN tilda de "imprudente" la incursión de un misil ruso en Polonia y refuerza su respaldo a Kiev tras el ataque masivo

El impacto del misil en Tarnawa-Kolonia dejó un cráter de diez metros y evidencia el riesgo de que la guerra afecte a países miembros de la OTAN y la UE.

La presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo condenaron la violación del espacio aéreo y reiteraron el apoyo militar a Ucrania.

El secretario general de la OTAN calificó el incidente como un acto imprudente y reafirmó el respaldo de la Alianza a Polonia y a Ucrania.

Un misil ruso penetró en el espacio aéreo de Polonia durante un ataque masivo contra Ucrania, lo que llevó a la activación de sistemas de defensa polacos y de la OTAN.

La Alianza Atlántica y la Unión Europea han elevado este jueves el tono contra Moscú después de que un proyectil ruso penetrara en el espacio aéreo polaco durante un bombardeo masivo ruso que combinó 74 misiles —nueve de ellos balísticos— y 284 drones contra objetivos ucranianos.

El proyectil, que según Kiev era un misil de crucero Kh-101, obligó a Polonia a activar sus sistemas de defensa junto con la OTAN, ha sido calificado por el secretario general de la organización, Mark Rutte, como un acto "imprudente" y una "peligrosa consecuencia" de la guerra iniciada por el Kremlin.

"Este incidente es otro acto imprudente de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania", afirmó Rutte en un mensaje difundido en redes sociales tras mantener una conversación con el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Discussed with @donaldtusk the violation of Poland’s airspace by a Russian missile. Poland and #NATO activated their air and ground defences. We stand in solidarity with Poland and will continue to strengthen our readiness to defend against any threat, including missile attacks.… — Mark Rutte (@SecGenNATO) July 30, 2026

El máximo responsable político de la OTAN explicó que Varsovia activó sus defensas aéreas y terrestres en coordinación con la Alianza tras detectarse la incursión del proyectil. "Nos solidarizamos con Polonia y seguiremos reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles", subrayó.

Rutte reiteró además que el compromiso aliado con Ucrania permanece "inquebrantable" y aseguró que la organización continuará proporcionando a Kiev el apoyo militar necesario para hacer frente a la ofensiva rusa.

Bruselas denuncia una "violación inaceptable"

La reacción de Bruselas fue igualmente contundente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el incidente como "otra violación inaceptable" del espacio aéreo de la Unión Europea.

"Otra violación inaceptable de nuestro espacio aéreo de la UE, provocada por los últimos ataques rusos contra Ucrania, esta vez sobre Polonia", escribió en redes sociales.

Von der Leyen trasladó su apoyo al Gobierno polaco y elogió la "valentía" de la población del país. A su juicio, la mejor respuesta pasa por reforzar el respaldo militar a Ucrania y acelerar la construcción de una arquitectura de seguridad europea "en tierra, mar y aire".

En la misma línea se expresó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien trasladó la solidaridad de la UE tanto a Polonia como a Ucrania y advirtió de que "la agresión rusa representa una amenaza para la seguridad de Europa en su conjunto".

Costa aseguró que los Veintisiete continuarán incrementando su apoyo a Kiev, especialmente mediante el fortalecimiento de sus capacidades de defensa aérea, antimisiles y antidrones.

Un cráter de diez metros

Según informaron las autoridades polacas, el proyectil procedía del espacio aéreo ucraniano y acabó impactando en la localidad de Tarnawa-Kolonia, en el este del país.

La explosión dejó un cráter de aproximadamente diez metros de diámetro y fragmentos del misil dispersos en un radio de hasta dos kilómetros del núcleo habitado más cercano. El incidente desencadenó la activación de los protocolos de defensa aérea de Polonia en coordinación con la OTAN, ante el riesgo de una posible escalada.

La violación del espacio aéreo polaco se produjo en paralelo a una de las mayores oleadas de ataques rusos contra Ucrania en los últimos meses.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas lanzaron 70 misiles y 280 drones contra objetivos vinculados a la industria militar, las telecomunicaciones y centros logísticos en Kiev, Leópolis y otras regiones del país.

El episodio vuelve a poner de relieve el riesgo de que la guerra trascienda las fronteras ucranianas y afecte directamente al territorio de países miembros de la OTAN y de la Unión Europea, un escenario que la Alianza Atlántica considera una de las principales amenazas para la seguridad del flanco oriental europeo.