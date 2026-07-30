Francia ya dispone del primer helicóptero 'NH90 Standard 2' de Airbus diseñado para operaciones especiales

El programa NH90 Standard 2, desarrollado por NHIndustries y socios como Airbus, Leonardo y Fokker, también ha sido adoptado por España con un pedido de 31 unidades.

La configuración 'Standard 2' incluye sistemas avanzados como el electroóptico Safran Euroflir 410 D, mapas digitales y mejoras para la integración de armas y sistemas de visibilidad.

Francia ha encargado un total de 18 helicópteros NH90 Standard 2, que serán operados por las fuerzas especiales del Ejército de Tierra.

Airbus Helicopters ha entregado este jueves el primer NH90 Standard 2 a la Dirección General de Armamento (DGA) francesa, una variante del TTH desarrollada específicamente para operaciones especiales.

Francia ha encargado 18 helicópteros de esta configuración, cuyas entregas se extenderán hasta mediados de 2029. Las unidades serán operadas por el escuadrón de fuerzas especiales de la Aviación Ligera del Ejército de Tierra (ALAT), con base en Pau.

Esta entrega marca un hito en el programa NH90, al que España se sumó en diciembre de 2025 con un pedido de 31 NH90 de esa configuración Standard 2.

En este sentido, el director general de Airbus Helicopters, Matthieu Louvot, ha declarado que les "complace enormemente que España también se haya sumado al desarrollo de las características que mejorarán la conciencia situacional de la tripulación".

"Esto demuestra que esta nueva versión del NH90 va camino de convertirse en el referente para las fuerzas especiales de todo el mundo", ha añadido.

Configuración 'Standard 2'

La configuración 'Standard 2' incluye la integración del sistema electroóptico (EOS) Safran Euroflir 410 D, un nuevo generador de mapas digitales, la instalación para un tercer miembro de la tripulación y nuevas ventanas traseras correderas ampliadas capaces de albergar armas de autodefensa.

También incluye provisiones para una rápida integración del Sistema de Apertura Directa (DAS), que se encuentra en fase de desarrollo y que proporcionará una mejor visibilidad en condiciones de vuelo adversas (nieve, polvo, niebla), tanto de día como de noche.

Otras mejoras incluirán el uso de un casco 'Thales TopOwl' totalmente digital, capaz de mostrar simultáneamente imágenes del DAS y del EOS en la visera.

El programa NH90 Standard 2 fue encargado en 2020 por la Agencia de Gestión de Helicópteros de la OTAN (NAHEMA) a NHIndustries (NHI) y sus empresas asociadas (Airbus Helicopters, Leonardo y Fokker).

NHIndustries es la mayor empresa conjunta dedicada a los helicópteros y se encarga del diseño, la fabricación y el soporte técnico del helicóptero NH90. La empresa es propiedad de Airbus Helicopters (62,5%), la italiana Leonardo (32%) y GKN Fokker (5,5%).